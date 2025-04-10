Чотири продукти, які обов'язково потрібно їсти при схудненні: перевірте свій раціон
Схуднення - це не лише про відмову від їжі, а й про правильний вибір їжі. Названо продукти, які обовʼязково має бути у раціоні кожного, хто хоче позбутися зайвих кілограмів без шкоди для здоров’я.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instgaram-сторінку нутриціолога та тренера Юрія Попка.
Що обов'язково їси при схудненні
Білкові продукти
За словами експерта, до цієї категорії відносяться риба, м'ясо та птиця. Важливо обирати ці продукти з низьким відсотком жирності.
В них небагато калорій, максимум білка, а вони чудово впливають на ситість. Також норма білка дуже важлива під час схуднення, щоб ви не втрачали м'язи.
Картопля
В ідеалі вона повинна бути варена або запечена в шкірці і охолоджена. До того ж картопля чудово насичує організм та допомагає уникнути переїдання.
Фрукти та овочі
Будь-які овочі, зелень, листові салати та фрукти також обов'язково мають бути у раціоні при схудненні.
"Великий об'єм означає ситість. В них мало калорій, є клітковина, яка корисна для шлунково-кишкового тракту", - додав нутриціолог.
Смаколики
Також Попко радить не забувати про смаколики. Вони мають складати 20% вашого раціону, щоб "вам було смачно і не було зривів".
Яких продуктів уникати
Щоб ефективно схуднути, варто уникати (або мінімізувати) такі продукти:
- білий хліб та інші рафіновані вуглеводи - білий рис, макарони з білого борошна, випічка. Вони швидко підвищують рівень цукру в крові та сприяють набору ваги
- фастфуд і продукти глибокого смаження - картопля фрі, нагетси, піца, бургери. Зазвичай містять багато калорій, жирів і солі
- оброблене м’ясо та ковбаси - сосиски, салямі, бекон. Часто містять шкідливі жири, сіль і консерванти
- солодкі напої та соки з пакетів - газована вода, енергетики, пакетовані соки. Багато цукру, мало поживних речовин
- алкоголь - містять багато калорій і можуть уповільнювати метаболізм. Також знижують контроль над апетитом
- молочні продукти з високим вмістом жиру - наприклад, жирна сметана, вершки, деякі сири. Можна обирати знежирені або менш жирні альтернативи
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