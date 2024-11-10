Чотири причини включати печінку в раціон, якщо ви хочете схуднути

Яловича печінка являється справжнім українським суперфудом та має корисні властивості, про які мало хто знає. В ній багато білка та вітамінів, вона забезпечує ситість.

Про чотири причини включати печінку в свій раціон, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.

Чотири причини їсти печінку при схудненні

В печінці багато білка

В 100 грамах печінки цілих 20 грамів білка. А це означає, що печінка ситна та змушує ваше тіло спалювати багато калорій, щоб засвоїтись. Також продукт позитивно впливає на мускулатуру, а отже, і на контури тіла.

В печінці білок найвищої якості

PDCAAS (Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score) - показник, який визначає засвоюваність і повноцінність амінокислотного складу (амінокислоти - цеглинки, з яких складається білок) білків різної їжі, для білків печінки складає "одиницю", що є найвищим показником, на рівні яйця, тобто білок з печінки - ідеальний.

Печінка нежирна

Всього 3,5% жиру робить печінку дієтичним джерелом білка - 135 калорій в 100 грамах.

В печінці багато вітамінів

Печінка ссавців - орган, в якому тіло зберігає важливі речовини, зокрема вітамін В12.

За словами Віктора, печінка - один з найпоживніших продуктів харчування людини. У 100 грамах яловичої печінки 18 добових норм вітаміну А; 34 добових норм вітаміну В12; дві третини вітаміну В9; 2/3 - фосфору; третина необхідного заліза і багато інших незамінних речовин.