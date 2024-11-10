Чотири причини включати печінку в раціон, якщо ви хочете схуднути
Яловича печінка являється справжнім українським суперфудом та має корисні властивості, про які мало хто знає. В ній багато білка та вітамінів, вона забезпечує ситість.
Про чотири причини включати печінку в свій раціон, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.
Чотири причини їсти печінку при схудненні
В печінці багато білка
В 100 грамах печінки цілих 20 грамів білка. А це означає, що печінка ситна та змушує ваше тіло спалювати багато калорій, щоб засвоїтись. Також продукт позитивно впливає на мускулатуру, а отже, і на контури тіла.
В печінці білок найвищої якості
PDCAAS (Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score) - показник, який визначає засвоюваність і повноцінність амінокислотного складу (амінокислоти - цеглинки, з яких складається білок) білків різної їжі, для білків печінки складає "одиницю", що є найвищим показником, на рівні яйця, тобто білок з печінки - ідеальний.
Печінка нежирна
Всього 3,5% жиру робить печінку дієтичним джерелом білка - 135 калорій в 100 грамах.
В печінці багато вітамінів
Печінка ссавців - орган, в якому тіло зберігає важливі речовини, зокрема вітамін В12.
За словами Віктора, печінка - один з найпоживніших продуктів харчування людини. У 100 грамах яловичої печінки 18 добових норм вітаміну А; 34 добових норм вітаміну В12; дві третини вітаміну В9; 2/3 - фосфору; третина необхідного заліза і багато інших незамінних речовин.
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