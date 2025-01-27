Чотири симптоми високого тиску, які раптово з'являються вночі

Високий тиск називають "тихим вбивцею", адже стан може довго не проявлятись. Симптоми можуть виникати ще й вночі, тому їх не варто ігнорувати.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Medical News Today.
Високий тиск змушує серце працювати інтенсивніше, щоб циркулювати кров по всьому тілу. Цей стан пов’язаний із низкою серйозних проблем зі здоров’ям, включаючи серцево-судинні захворювання, захворювання нирок, інсульти, серцеву недостатність та інфаркти
Відмова від куріння
Важливо, що навіть одна сигарета завдає незворотної шкоди вашим судинам.
Підтримання нормальної маси тіла
Це є важливими для профілактики гіпертонії та всіх серцево-судинних захворювань, а також при діабеті є два показники - індекс маси тіла (ІМТ) та окружність талії. Останній показник не має перевищувати у чоловіків 102 см, а у жінок - 85. ІМТ має бути нижчим за 25.
Обмеження вживання солі
Споживання за добу не має перевищувати 5 г (1 чайна ложка). Особливу увагу треба приділяти продуктам, що мають "приховану" сіль: ковбаса, копченості, готові соуси.
Зменшення вживання алкоголю
Чим більше алкоголю ви вживаєте, то більший ризик підвищення тиску. Важливо знати, що безпечної дози алкоголю не існує.
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