Чотири симптоми високого тиску, які раптово з'являються вночі

Чим небезпечний високий тиск

Високий тиск змушує серце працювати інтенсивніше, щоб циркулювати кров по всьому тілу. Цей стан пов’язаний із низкою серйозних проблем зі здоров’ям, включаючи серцево-судинні захворювання, захворювання нирок, інсульти, серцеву недостатність та інфаркти









Заходи профілактики

Відмова від куріння

Важливо, що навіть одна сигарета завдає незворотної шкоди вашим судинам.

Підтримання нормальної маси тіла

Це є важливими для профілактики гіпертонії та всіх серцево-судинних захворювань, а також при діабеті є два показники - індекс маси тіла (ІМТ) та окружність талії. Останній показник не має перевищувати у чоловіків 102 см, а у жінок - 85. ІМТ має бути нижчим за 25.

Обмеження вживання солі

Споживання за добу не має перевищувати 5 г (1 чайна ложка). Особливу увагу треба приділяти продуктам, що мають "приховану" сіль: ковбаса, копченості, готові соуси.

Зменшення вживання алкоголю

Чим більше алкоголю ви вживаєте, то більший ризик підвищення тиску. Важливо знати, що безпечної дози алкоголю не існує.