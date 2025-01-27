Чотири симптоми високого тиску, які раптово з'являються вночі

Високий тиск називають "тихим вбивцею", адже стан може довго не проявлятись. Симптоми можуть виникати ще й вночі, тому їх не варто ігнорувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Medical News Today .

Чим небезпечний високий тиск

Високий тиск змушує серце працювати інтенсивніше, щоб циркулювати кров по всьому тілу. Цей стан пов’язаний із низкою серйозних проблем зі здоров’ям, включаючи серцево-судинні захворювання, захворювання нирок, інсульти, серцеву недостатність та інфаркти

Найбільше занепокоєння викликає той факт, що високий кров’яний тиск часто залишається непоміченим і нелікованим, доки він не призведе до критичного стану.

Причому приблизно половина людей з гіпертонією не підозрюють про свій стан. Відсутність симптомів є однією з причин цієї проблеми.

Деякі ознаки цього небезпечного стану можуть проявлятися і вночі. Тоді люди можуть відчувати так звану нічну гіпертензію.

Як випливає з назви, це означає, що артеріальний тиск людини підвищується вночі. Це ненормально, оскільки артеріальний тиск зазвичай знижується протягом ночі в рамках природного циклу сну.

Протягом дня артеріальний тиск людини не повинен перевищувати 120/80 мм рт.

Симптоми, які виникають вночі

Підвищення кров’яного тиску вночі може сприяти багатьом ускладненням, таким як інсульт, серцевий напад і ниркова недостатність.

Багато людей з нічною гіпертензією можуть відчувати:

порушення сну

часте пробудження з необхідністю сечовипускання

апное сну

утруднене дихання, що може викликати задихання або хропіння

Якщо ви відчуваєте будь-який із цих ознак, варто перевірити свій артеріальний тиск.

Заходи профілактики

Відмова від куріння

Важливо, що навіть одна сигарета завдає незворотної шкоди вашим судинам.

Підтримання нормальної маси тіла

Це є важливими для профілактики гіпертонії та всіх серцево-судинних захворювань, а також при діабеті є два показники - індекс маси тіла (ІМТ) та окружність талії. Останній показник не має перевищувати у чоловіків 102 см, а у жінок - 85. ІМТ має бути нижчим за 25.

Обмеження вживання солі

Споживання за добу не має перевищувати 5 г (1 чайна ложка). Особливу увагу треба приділяти продуктам, що мають "приховану" сіль: ковбаса, копченості, готові соуси.

Зменшення вживання алкоголю

Чим більше алкоголю ви вживаєте, то більший ризик підвищення тиску. Важливо знати, що безпечної дози алкоголю не існує.