Чотири симптоми високого тиску, які раптово з'являються вночі
Високий тиск називають "тихим вбивцею", адже стан може довго не проявлятись. Симптоми можуть виникати ще й вночі, тому їх не варто ігнорувати.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Medical News Today.
Чим небезпечний високий тиск
Високий тиск змушує серце працювати інтенсивніше, щоб циркулювати кров по всьому тілу. Цей стан пов’язаний із низкою серйозних проблем зі здоров’ям, включаючи серцево-судинні захворювання, захворювання нирок, інсульти, серцеву недостатність та інфаркти
Найбільше занепокоєння викликає той факт, що високий кров’яний тиск часто залишається непоміченим і нелікованим, доки він не призведе до критичного стану.
Причому приблизно половина людей з гіпертонією не підозрюють про свій стан. Відсутність симптомів є однією з причин цієї проблеми.
Деякі ознаки цього небезпечного стану можуть проявлятися і вночі. Тоді люди можуть відчувати так звану нічну гіпертензію.
Як випливає з назви, це означає, що артеріальний тиск людини підвищується вночі. Це ненормально, оскільки артеріальний тиск зазвичай знижується протягом ночі в рамках природного циклу сну.
Протягом дня артеріальний тиск людини не повинен перевищувати 120/80 мм рт.
Симптоми, які виникають вночі
Підвищення кров’яного тиску вночі може сприяти багатьом ускладненням, таким як інсульт, серцевий напад і ниркова недостатність.
Багато людей з нічною гіпертензією можуть відчувати:
- порушення сну
- часте пробудження з необхідністю сечовипускання
- апное сну
- утруднене дихання, що може викликати задихання або хропіння
Якщо ви відчуваєте будь-який із цих ознак, варто перевірити свій артеріальний тиск.
Заходи профілактики
Відмова від куріння
Важливо, що навіть одна сигарета завдає незворотної шкоди вашим судинам.
Підтримання нормальної маси тіла
Це є важливими для профілактики гіпертонії та всіх серцево-судинних захворювань, а також при діабеті є два показники - індекс маси тіла (ІМТ) та окружність талії. Останній показник не має перевищувати у чоловіків 102 см, а у жінок - 85. ІМТ має бути нижчим за 25.
Обмеження вживання солі
Споживання за добу не має перевищувати 5 г (1 чайна ложка). Особливу увагу треба приділяти продуктам, що мають "приховану" сіль: ковбаса, копченості, готові соуси.
Зменшення вживання алкоголю
Чим більше алкоголю ви вживаєте, то більший ризик підвищення тиску. Важливо знати, що безпечної дози алкоголю не існує.
Раніше ми повідомляли про 7 способів, які знизять стрес і приведуть артеріальний тиск у норму.
Також ми писали, чому після 30 років різко підвищується тиск.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.