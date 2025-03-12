Чотири "червоні прапорці", які можуть бути ознаками раку шийки матки

Рак шийки матки - одна з найпоширеніших онкологічних патологій серед жінок. На ранніх стадіях ця хвороба часто проходить безсимптомно, що ускладнює її своєчасне виявлення.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про чотири симптоми раку шийки матки, які мають насторожити жінок.
Одним із найбільш тривожних сигналів є кровотечі, не пов’язані з менструальним циклом. Це може бути:
Будь-які незвичні кровотечі є приводом для звернення до гінеколога, оскільки вони можуть бути спричинені передраковими змінами або вже розвиненою пухлиною.
Хронічний або періодичний біль у нижній частині живота, який не пов’язаний із менструацією, може бути ознакою онкологічного процесу. Дискомфорт або біль під час статевого акту також є можливим симптомом, оскільки пухлина може викликати запалення та подразнення тканин шийки матки.
Зміни у характері вагінальних виділень можуть бути ще одним попереджувальним знаком. Зокрема, слід звернути увагу на:
Такі симптоми можуть вказувати на запальний процес або злоякісні зміни у шийці матки.
На пізніших стадіях рак шийки матки може тиснути на сусідні органи, зокрема на сечовий міхур. Це може спричинити такі симптоми:
Рак шийки матки найчастіше розвивається через вірус папіломи людини (ВПЛ). Тому важливими заходами профілактики є:
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В матеріалі використані джерела - SurreyLive, Health, Daily Express.