Чотири "червоні прапорці", які можуть бути ознаками раку шийки матки

Незвичні вагінальні кровотечі

Одним із найбільш тривожних сигналів є кровотечі, не пов’язані з менструальним циклом. Це може бути:

Кровомазання між менструаціями

Кровотечі після статевого акту

Виділення після менопаузи

Будь-які незвичні кровотечі є приводом для звернення до гінеколога, оскільки вони можуть бути спричинені передраковими змінами або вже розвиненою пухлиною.

Біль у нижній частині живота та під час статевого акту

Хронічний або періодичний біль у нижній частині живота, який не пов’язаний із менструацією, може бути ознакою онкологічного процесу. Дискомфорт або біль під час статевого акту також є можливим симптомом, оскільки пухлина може викликати запалення та подразнення тканин шийки матки.

Незвичні виділення

Зміни у характері вагінальних виділень можуть бути ще одним попереджувальним знаком. Зокрема, слід звернути увагу на:

Рясні водянисті або слизові виділення

Виділення із неприємним запахом

Наявність кров’янистих або коричневих домішок

Такі симптоми можуть вказувати на запальний процес або злоякісні зміни у шийці матки.

Порушення сечовипускання

На пізніших стадіях рак шийки матки може тиснути на сусідні органи, зокрема на сечовий міхур. Це може спричинити такі симптоми:

Часті позиви до сечовипускання

Відчуття неповного спорожнення сечового міхура

Біль або дискомфорт під час сечовипускання

Як запобігти хворобі?

Рак шийки матки найчастіше розвивається через вірус папіломи людини (ВПЛ). Тому важливими заходами профілактики є:

Регулярні гінекологічні огляди та тест на ВПЛ

Проходження скринінгу (ПАП-тесту) щонайменше раз на три роки

Вакцинація від ВПЛ, яка є ефективним способом зниження ризику захворювання

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