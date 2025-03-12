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Чотири "червоні прапорці", які можуть бути ознаками раку шийки матки

Середа 12 березня 2025 17:03
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Чотири "червоні прапорці", які можуть бути ознаками раку шийки матки Фото: Які симптоми раку шийки матки (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Рак шийки матки - одна з найпоширеніших онкологічних патологій серед жінок. На ранніх стадіях ця хвороба часто проходить безсимптомно, що ускладнює її своєчасне виявлення.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про чотири симптоми раку шийки матки, які мають насторожити жінок.

Незвичні вагінальні кровотечі

Одним із найбільш тривожних сигналів є кровотечі, не пов’язані з менструальним циклом. Це може бути:

  • Кровомазання між менструаціями
  • Кровотечі після статевого акту
  • Виділення після менопаузи

Будь-які незвичні кровотечі є приводом для звернення до гінеколога, оскільки вони можуть бути спричинені передраковими змінами або вже розвиненою пухлиною.

Біль у нижній частині живота та під час статевого акту

Хронічний або періодичний біль у нижній частині живота, який не пов’язаний із менструацією, може бути ознакою онкологічного процесу. Дискомфорт або біль під час статевого акту також є можливим симптомом, оскільки пухлина може викликати запалення та подразнення тканин шийки матки.

Незвичні виділення

Зміни у характері вагінальних виділень можуть бути ще одним попереджувальним знаком. Зокрема, слід звернути увагу на:

  • Рясні водянисті або слизові виділення
  • Виділення із неприємним запахом
  • Наявність кров’янистих або коричневих домішок

Такі симптоми можуть вказувати на запальний процес або злоякісні зміни у шийці матки.

Порушення сечовипускання

На пізніших стадіях рак шийки матки може тиснути на сусідні органи, зокрема на сечовий міхур. Це може спричинити такі симптоми:

  • Часті позиви до сечовипускання
  • Відчуття неповного спорожнення сечового міхура
  • Біль або дискомфорт під час сечовипускання

Як запобігти хворобі?

Рак шийки матки найчастіше розвивається через вірус папіломи людини (ВПЛ). Тому важливими заходами профілактики є:

  • Регулярні гінекологічні огляди та тест на ВПЛ
  • Проходження скринінгу (ПАП-тесту) щонайменше раз на три роки
  • Вакцинація від ВПЛ, яка є ефективним способом зниження ризику захворювання

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В матеріалі використані джерела - SurreyLive, Health, Daily Express.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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