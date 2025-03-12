Чотири "червоні прапорці", які можуть бути ознаками раку шийки матки
Рак шийки матки - одна з найпоширеніших онкологічних патологій серед жінок. На ранніх стадіях ця хвороба часто проходить безсимптомно, що ускладнює її своєчасне виявлення.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про чотири симптоми раку шийки матки, які мають насторожити жінок.
Незвичні вагінальні кровотечі
Одним із найбільш тривожних сигналів є кровотечі, не пов’язані з менструальним циклом. Це може бути:
- Кровомазання між менструаціями
- Кровотечі після статевого акту
- Виділення після менопаузи
Будь-які незвичні кровотечі є приводом для звернення до гінеколога, оскільки вони можуть бути спричинені передраковими змінами або вже розвиненою пухлиною.
Біль у нижній частині живота та під час статевого акту
Хронічний або періодичний біль у нижній частині живота, який не пов’язаний із менструацією, може бути ознакою онкологічного процесу. Дискомфорт або біль під час статевого акту також є можливим симптомом, оскільки пухлина може викликати запалення та подразнення тканин шийки матки.
Незвичні виділення
Зміни у характері вагінальних виділень можуть бути ще одним попереджувальним знаком. Зокрема, слід звернути увагу на:
- Рясні водянисті або слизові виділення
- Виділення із неприємним запахом
- Наявність кров’янистих або коричневих домішок
Такі симптоми можуть вказувати на запальний процес або злоякісні зміни у шийці матки.
Порушення сечовипускання
На пізніших стадіях рак шийки матки може тиснути на сусідні органи, зокрема на сечовий міхур. Це може спричинити такі симптоми:
- Часті позиви до сечовипускання
- Відчуття неповного спорожнення сечового міхура
- Біль або дискомфорт під час сечовипускання
Як запобігти хворобі?
Рак шийки матки найчастіше розвивається через вірус папіломи людини (ВПЛ). Тому важливими заходами профілактики є:
- Регулярні гінекологічні огляди та тест на ВПЛ
- Проходження скринінгу (ПАП-тесту) щонайменше раз на три роки
- Вакцинація від ВПЛ, яка є ефективним способом зниження ризику захворювання
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В матеріалі використані джерела - SurreyLive, Health, Daily Express.
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