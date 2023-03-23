У Чорному морі помічені перші цього року дельфіни (фото)

Дельфіни повернулися до Чорного моря

Вчений розповів, що у цей час дельфіни завжди з'являлися у водах Чорного моря.

"Цієї пори перші дельфіни зазвичай вже з'являються в морських водах північно-західної частини моря. І зараз, Слава Богу, нами не зареєстровані мертві китоподібні на піщаному пересипі, як рік тому", - зазначив учений.

Русєв ще раз нагадав, що небезпека від Росії у водах Чорного моря все ще залишається як для тварин та риб, так і для людей.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ у Чорному морі через дії окупантів, ймовірно, загинули до 50 тисяч дельфінів.

Дельфіни знову помічені у Чорному морі (фото: Іван Русєв/Facebook)

Через окупантів масово гинули дельфіни

Нагадаємо, що через повномасштабне вторгнення РФ в Україну та війну в Чорному морі минулого року зафіксували масову загибель дельфінів. Жертвами стали щонайменше 3 тисячі морських ссавців, і страшні цифри продовжують зростати.

Річ у тому, що потужні сонари та вибухи руйнують тонку навігаційну систему тварин, і такі "сліпі" дельфіни помирають з голоду, не маючи можливості зловити собі рибу.

Крім того, у постраждалих дельфінів через слабкість організму активуються інфекційні хвороби – і вони також гинуть.