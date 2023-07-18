Чому жінки у шлюбі не хочуть сексу. Лише одна причина

Головна причина - контроль і страх

За словами експертки, причиною такої жіночої поведінки є не згасання бажання, не відсутність любові, а навпаки - сильна прив'язаність до партнера.

"Поки не хочу я, то я контролюю ситуацію. Якщо ж я хочу, то контроль губиться. Тому що не від мене залежить: чи будуть у відповідь хотіти мене, чи відкинуть", - говорить психолог.

Натомість виникає страх відмові, звідси - відсутність жіночої ініціативи, чого так часто не вистачає чоловікам.

На якому етапі секс зникає

Коли йдеться про етап вибору партнера, з бажанням все добре. Жінка продовжує шукати того, кого хоче сама і хто захоче її.

Але коли йдеться про етап тривалих значущих відносин - відсутність взаємного бажання стає реальною проблемою.

"І часто справа не в зав'ялих помідорах і розійшлися шляхи... Відсутність бажання сексу проявляється саме там, де партнер має для нас особливу значущість - неоціненну цінність. Саме у значних відносинах", - додала експертка.

Таке трапляється, коли партнер стає настільки дорогим, що потенційна відмова, відторгнення відчувається подібно до смерті.

"Нехотіння" стає захисною реакцією

Таким способом жінка уникає ймовірного болю від людини, партнера, який дійсно стає для неї дорогим.

"За фактом ми відкидаємо партнера, щоб партнер не зміг відкинути нас - на випередження", - каже психолог.

Проблема в тому, що такі "ігри розуму" дуже складно зрозуміти без допомоги фахівця.

"Відчуття самоцінності, цілісності, можливість перебувати у стосунках не зливаючись і не втрачаючи себе, не придушуючи бажань - все це не вроджене. А напрацьоване - частіше через вогонь, воду і мідні труби", - наголосила спеціаліст.