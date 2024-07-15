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Чому влітку з'являються набряки. Дієтолог назвала очевидні та неочевидні причини

Фото: Чому влітку з'являються набряки (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Лімфа відповідає за транспортування поживних речовин, виведення токсинів та підтримку імунної системи. І якщо ця система дає збій - виникають небезпечні наслідки для нашого організму, зокрема, застій, що проявляється набряками.

Причини набряків та як їх позбутися, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Світлани Марійко в Instagram.

Очевидні причини набряків

  • ПМС/КД
  • Вагітність
  • Солона тат пряна їжа
  • Алкоголь

Неочевидною причиною набряків є застій лімфи, тривале стояння. Також може бути реакція на кисломолочку та недосип (стрес).

Як позбутися набряків 

Звісно, впливати на набряки варто залежно від причин. Якщо вони ситуативні - від солоного чи алкоголю, то треба зменшити їх вживання, якщо в період КД чи вагітності - то причина об'єктивна і минуща (важливо налагодити питний режим).

Якщо ж набряки постійні, від них дискомфортно, сліди від одягу, обручок, обличчя пастозне щодня - варто розібратись детальніше. Для початку продіагностувати чи нема проблем з нирками. Ну і точно глянути об'єктивно на воду, сон, їжу і активність.
Так, підключати весь арсенал: ходьбу увечері чи щось подібне, якщо спорт недоступний, лімфозарядку, лімфомасаж

  • Правильний питний режим
  • Мінімізувати солоне і пряне
  • Додати в раціон ряд продуктів (руккола, огірок, кабачок, брокколі, кріп)і їсти їх по максимуму щодня
  • Періодично пити напої, які теж виводять зайву рідину.

 

 

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