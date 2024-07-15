Чому влітку з'являються набряки. Дієтолог назвала очевидні та неочевидні причини

Очевидні причини набряків

ПМС/КД

Вагітність

Солона тат пряна їжа

Алкоголь

Неочевидною причиною набряків є застій лімфи, тривале стояння. Також може бути реакція на кисломолочку та недосип (стрес).

Як позбутися набряків

Звісно, впливати на набряки варто залежно від причин. Якщо вони ситуативні - від солоного чи алкоголю, то треба зменшити їх вживання, якщо в період КД чи вагітності - то причина об'єктивна і минуща (важливо налагодити питний режим).

Якщо ж набряки постійні, від них дискомфортно, сліди від одягу, обручок, обличчя пастозне щодня - варто розібратись детальніше. Для початку продіагностувати чи нема проблем з нирками. Ну і точно глянути об'єктивно на воду, сон, їжу і активність.

Так, підключати весь арсенал: ходьбу увечері чи щось подібне, якщо спорт недоступний, лімфозарядку, лімфомасаж