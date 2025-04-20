Чому важливо не відмовлятись від десерту при схудненні: про це мало хто знає

Чому не варто відмовлятись від десертів

Коли люди починають шлях до схуднення, одна з перших речей, від яких вони відмовляються - це десерт. Але дозволивши собі насолодитися десертом, ви можете швидше схуднути.

Дієтолог Марія Лаура Хаддад-Гарсія радить продовжувати насолоджуватися порцією десерту, коли ви худнете.

Варто також зазначити, що втрата ваги не повинна бути вашою єдиною метою для здоров’я. Багато інших факторів впливають, включаючи якість сну, рівень стресу та ступінь зволоження.

Суворе обмеження їжі, яку ви любите, часто призводить до переїдання пізніше.

Як правильно їсти десерт

Коли ви їсте десерт, то варто орієнтуватись на своє насичення та задоволення. Зокрема, звертайте увагу на сигнали голоду та насичення. Тоді як більшість звикли ігнорувати ці сигнали.

Почніть з меншої порції десерту. Тоді, якщо ви з’їсте цю порцію усвідомлено - наприклад, звернете увагу на її текстуру, смак, запах і те, як вона відчувається у вашому тілі та відчуєте, що вам потрібно більше, можете з'їсти ще. Можете почати з одного печива чи брауні замість двох або з половини шматочка торта замість повного.

Їсти уважно означає звертати увагу на те, що ви їсте, і поважати свою ситість і почуття голоду. Якщо ви їсте та відволікаєтеся або відчуваєте нудьгу, то ви з’їсте більші порції та потенційно переїсте.

Якщо ви хочете з’їсти десерт, обережно відкладіть телефон, вимкніть телевізор і відійдіть від екрана комп’ютера. Просто з'їжте та зверніть увагу на смаки, текстури та те, які їжа викликає у вас відчуття. Намагайтеся насолоджуватися кожним шматком. Знову ж таки, це може бути складніше, якщо ви роками ігнорували сигнали голоду.

Яких продуктів уникати при схудненні

Щоб ефективно схуднути, варто уникати або мінімізувати такі продукти: