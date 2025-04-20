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Чому важливо не відмовлятись від десерту при схудненні: про це мало хто знає

Неділя 20 квітня 2025 14:28
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Чому важливо не відмовлятись від десерту при схудненні: про це мало хто знає Чому не варто відмовлятись від десерту при схудненні (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато хто вважає, що на шляху до ідеальної форми тіла доведеться забути про солодке. Проте повна відмова від десертів може мати зворотний ефект та перешкоджати схудненню.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating well.

Чому не варто відмовлятись від десертів

Коли люди починають шлях до схуднення, одна з перших речей, від яких вони відмовляються - це десерт. Але дозволивши собі насолодитися десертом, ви можете швидше схуднути.

Дієтолог Марія Лаура Хаддад-Гарсія радить продовжувати насолоджуватися порцією десерту, коли ви худнете.

Варто також зазначити, що втрата ваги не повинна бути вашою єдиною метою для здоров’я. Багато інших факторів впливають, включаючи якість сну, рівень стресу та ступінь зволоження.

Суворе обмеження їжі, яку ви любите, часто призводить до переїдання пізніше.

Як правильно їсти десерт

Коли ви їсте десерт, то варто орієнтуватись на своє насичення та задоволення. Зокрема, звертайте увагу на сигнали голоду та насичення. Тоді як більшість звикли ігнорувати ці сигнали.

Почніть з меншої порції десерту. Тоді, якщо ви з’їсте цю порцію усвідомлено - наприклад, звернете увагу на її текстуру, смак, запах і те, як вона відчувається у вашому тілі та відчуєте, що вам потрібно більше, можете з'їсти ще. Можете почати з одного печива чи брауні замість двох або з половини шматочка торта замість повного.

Їсти уважно означає звертати увагу на те, що ви їсте, і поважати свою ситість і почуття голоду. Якщо ви їсте та відволікаєтеся або відчуваєте нудьгу, то ви з’їсте більші порції та потенційно переїсте.

Якщо ви хочете з’їсти десерт, обережно відкладіть телефон, вимкніть телевізор і відійдіть від екрана комп’ютера. Просто з'їжте та зверніть увагу на смаки, текстури та те, які їжа викликає у вас відчуття. Намагайтеся насолоджуватися кожним шматком. Знову ж таки, це може бути складніше, якщо ви роками ігнорували сигнали голоду.

Яких продуктів уникати при схудненні

Щоб ефективно схуднути, варто уникати або мінімізувати такі продукти:

  • білий хліб та інші рафіновані вуглеводи - білий рис, макарони з білого борошна, випічка. Вони швидко підвищують рівень цукру в крові та сприяють набору ваги
  • фастфуд і продукти глибокого смаження - картопля фрі, нагетси, піца, бургери. Містять багато калорій, жирів і солі
  • оброблене м’ясо - містять шкідливі жири, сіль і консерванти
  • солодкі напої - в складі багато цукру, мало поживних речовин
  • алкоголь - містять багато калорій і можуть уповільнювати метаболізм

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