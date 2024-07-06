Чому вам варто полюбити броколі? Дієтолог вказала важливий момент

Що таке сульфорафан або чому нам варто полюбити броколі

Сульфорафан - це сполука, що містить сірку, знайдена в хрестоцвітних овочах, таких як броколі, пак-чой і капуста. Ця сполука визнана за свої значні переваги для здоров’я.

Сульфорафан присутній у цих овочах у вигляді глюкорафаніну — неактивного передвісника, що належить до родини глюкозинолатів.

Активація сульфорафану відбувається, коли глюкорафанін контактує з ферментом мірозиназою, що відіграє ключову роль у захисних механізмах рослин. Фермент мірозиназа активується лише тоді, коли рослина пошкоджена, тому необхідно розрізати, подрібнити або жувати хрестоцвітні овочі, щоб звільнити мірозиназу та активувати сульфорафан.

Як готувати броколі?

Сира броколі виявляється дуже багатою на сульфорафан, проте методи приготування мають значний вплив на його доступність. Наприклад, короткочасне варіння на пару може сприяти збереженню та навіть збільшенню доступності сульфорафану порівняно з сирою броколі.

Для оптимізації рівня сульфорафану у приготованих овочах рекомендується варіння на пару не більше однієї-трьох хвилин. Також слід уникати варіння овочів при температурі вище 140˚C, оскільки це може призвести до значної втрати глюкозинолатів, таких як глюкорафанін.

Краще уникати кип’ятіння чи використання мікрохвильової печі для хрестоцвітних овочів. Натомість вживайте їх сирими або легко приготованими на пару, щоб максимізувати вміст сульфорафану.

Різні дослідження вказують на потенційно позитивний вплив сульфорафану на такі стани як рак, серцеві захворювання, діабет та травлення, але для підтвердження цих ефектів у людей потрібні додаткові дослідження.

Включення хрестоцвітних овочів до вашого раціону - це не лише смачно, але й корисно для здоров’я завдяки сульфорафану.