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Чому вага з віком різко збільшується і які способи допоможуть схуднути

Чому збільшується вага з віком (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

З віком багато людей набирають зайві кілограми і позбутися їх стає все важче. Такі зміни в організмі відбуваються через певні причини.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, які продукти призводять до швидкого набору ваги.

Чому з віком вага зростає

За словами нутриціолога та дієтолога Інни Цікавої, метаболізм людини у будь-якому віці складається з однакових частин:

  • 60-70% - базовий обмін
  • 10% - засвоєння їжі
  • 15-25% - побутова активність
  • 5% - спорт

До того ж дуже популярною є думка, що з віком метаболізм уповільнюється, тобто зменшуються перші 60-70%, тому зростає вага. Однак, це не зовсім так.

Витрати енергії з віком дійсно трохи знижуються, але це пов’язано не з цифрою в паспорті, а передовсім із втратою м’язової маси. Тобто зменшуються відсотки у побутовій активності та спорті. І саме це впливає на базовий обмін.

"З віком ми менше рухаємося, активний відпочинок поступається місцем пасивному. Життя стає комфортнішим та калорійнішим, ніж у студентські роки. До цього додається ще й заїдання емоцій. Саме тому основну частину зайвої ваги люди набирають між 25 та 40 роками", - пояснює експерт.

Тому це зовсім не про старість, з роками звичка до комфорту та заїдання емоцій закріплюються, тому важко даються спроби щось змінити.

Саме шкідливі звички, а не вік та фізіологічні зміни стоять на заваді здоровому тілу.

Як схуднути

Важливо знати, що ожиріння підвищує ризик розвитку різних захворювань.  

Вирішивши схуднути після 50 років, важливо уникати жорстких дієт і надмірних фізичних навантажень. У жодному разі не можна голодувати або дотримуватися монодієти. У такому віці не варто ставити подібні експерименти на своєму здоров'ї.

Рекомендується дотримуватися збалансованої дієти, зменшивши рекомендовану добову калорійність на 300-400 ккал. Помірні фізичні навантаження будуть корисними.

Необхідно пам'ятати, що при такому способі схуднення кілограми будуть йти повільно.

Які продукти призводять до набору ваги

  • магазинні фруктові соки
  • висококалорійні кавові напої

До того ж деякі ліки, як-от протизаплідні таблетки, гормональні препарати, стероїди та бета-блокатори, також можуть призвести до набору ваги. Це відбувається тому, що ці ліки можуть впливати на метаболізм, гормональний баланс або апетит.

 

Раніше ми повідомляли, як схуднути на 10 кілограмів без походів у спортзал.

Читайте також, чи існує цифра ідеальної ваги.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Metropolis india та Instagram-сторінка нутриціолога та дієтолог Інни Цікавої.

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