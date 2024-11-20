Чому вага з віком різко збільшується і які способи допоможуть схуднути

З віком багато людей набирають зайві кілограми і позбутися їх стає все важче. Такі зміни в організмі відбуваються через певні причини.

Чому з віком вага зростає

За словами нутриціолога та дієтолога Інни Цікавої, метаболізм людини у будь-якому віці складається з однакових частин:

60-70% - базовий обмін

10% - засвоєння їжі

15-25% - побутова активність

5% - спорт

До того ж дуже популярною є думка, що з віком метаболізм уповільнюється, тобто зменшуються перші 60-70%, тому зростає вага. Однак, це не зовсім так.

Витрати енергії з віком дійсно трохи знижуються, але це пов’язано не з цифрою в паспорті, а передовсім із втратою м’язової маси. Тобто зменшуються відсотки у побутовій активності та спорті. І саме це впливає на базовий обмін.

"З віком ми менше рухаємося, активний відпочинок поступається місцем пасивному. Життя стає комфортнішим та калорійнішим, ніж у студентські роки. До цього додається ще й заїдання емоцій. Саме тому основну частину зайвої ваги люди набирають між 25 та 40 роками", - пояснює експерт.

Тому це зовсім не про старість, з роками звичка до комфорту та заїдання емоцій закріплюються, тому важко даються спроби щось змінити.

Саме шкідливі звички, а не вік та фізіологічні зміни стоять на заваді здоровому тілу.

Як схуднути

Важливо знати, що ожиріння підвищує ризик розвитку різних захворювань.

Вирішивши схуднути після 50 років, важливо уникати жорстких дієт і надмірних фізичних навантажень. У жодному разі не можна голодувати або дотримуватися монодієти. У такому віці не варто ставити подібні експерименти на своєму здоров'ї.

Рекомендується дотримуватися збалансованої дієти, зменшивши рекомендовану добову калорійність на 300-400 ккал. Помірні фізичні навантаження будуть корисними.

Необхідно пам'ятати, що при такому способі схуднення кілограми будуть йти повільно.

Які продукти призводять до набору ваги

Набрати вагу може бути дуже легко. Ось список найкалорійніших продуктів, які можуть призвести до різкого збільшення ваги:

картопля фрі

білий хліб

солодкі газовані напої

хлібобулочні вироби

бургери та піца

магазинні фруктові соки

висококалорійні кавові напої

До того ж деякі ліки, як-от протизаплідні таблетки, гормональні препарати, стероїди та бета-блокатори, також можуть призвести до набору ваги. Це відбувається тому, що ці ліки можуть впливати на метаболізм, гормональний баланс або апетит.