"Чому це не міг бути я?" Алек Болдвін хотів накласти на себе руки через вбивство українки Галини Гатчінс

Дружина актора Хіларія Болдвін в шоу The Baldwins розповіла, що психічний стан її чоловіка дуже постраждав через трагедію. Алек навіть хотів скоїти самогубство.

"Він сказав, що хоче вбити себе", - зізналася жінка.

Алеку діагностували посттравматичний стресовий розлад.

Окрім психологічних проблем, постраждало його серце. Він багато разів потрапляв до лікарні.

"В найтемніші моменти він питає себе: "Якщо того дня мав статися нещасний випадок, чому я досі тут? Чому це не міг бути я?" - розповіла про стан чоловіка Хіларія Болдвін.

Що відомо про вбивство Галини Гатчінс

У жовтні 2021 року Алек Болдвін під час репетиції сцени фільму в американському штаті Нью-Мексико натиснув на курок реквізитної зброї. Пістолет мав бути незаряджений, проте внаслідок пострілу в груди померла операторка проєкту Галина Гатчінс.

Розслідування судової справи тривало кілька років. Актора звинуватили за двома статтями: необережне застосування вогнепальної зброї та дія, вчинена з цілковитою зневагою або байдужістю до безпеки інших.

У жовтні 2022 року Алек досяг мирової угоди з родиною загиблої. У липні 2023-го суд ухвалив рішення зняти з Болдвіна всі звинувачення.

В січні 2024-го велике журі присяжних висунуло повторне обвинувачення Болдвіну в ненавмисному вбивстві, але він не визнав свою провину.

Вас може зацікавити