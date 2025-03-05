"Чому це не міг бути я?" Алек Болдвін хотів накласти на себе руки через вбивство українки Галини Гатчінс
Голлівудський актор Алек Болдвін досі не може оговтатися після випадкового вбивства операторки українського походження Галини Гатчінс на зйомках стрічки в стилі вестерн "Іржа" у жовтні 2021 року. Саме він здійснив постріл, через який загинула жінка.
Як саме трагедія на знімальному майданчику змінила актора - розповідаємо в матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на E! News.
Дружина актора Хіларія Болдвін в шоу The Baldwins розповіла, що психічний стан її чоловіка дуже постраждав через трагедію. Алек навіть хотів скоїти самогубство.
"Він сказав, що хоче вбити себе", - зізналася жінка.
Алеку діагностували посттравматичний стресовий розлад.
Окрім психологічних проблем, постраждало його серце. Він багато разів потрапляв до лікарні.
"В найтемніші моменти він питає себе: "Якщо того дня мав статися нещасний випадок, чому я досі тут? Чому це не міг бути я?" - розповіла про стан чоловіка Хіларія Болдвін.
Що відомо про вбивство Галини Гатчінс
У жовтні 2021 року Алек Болдвін під час репетиції сцени фільму в американському штаті Нью-Мексико натиснув на курок реквізитної зброї. Пістолет мав бути незаряджений, проте внаслідок пострілу в груди померла операторка проєкту Галина Гатчінс.
Розслідування судової справи тривало кілька років. Актора звинуватили за двома статтями: необережне застосування вогнепальної зброї та дія, вчинена з цілковитою зневагою або байдужістю до безпеки інших.
У жовтні 2022 року Алек досяг мирової угоди з родиною загиблої. У липні 2023-го суд ухвалив рішення зняти з Болдвіна всі звинувачення.
В січні 2024-го велике журі присяжних висунуло повторне обвинувачення Болдвіну в ненавмисному вбивстві, але він не визнав свою провину.
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