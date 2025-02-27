Чому та як помер зірка "Друзів" Меттью Перрі? Розкрито моторошні деталі

25 лютого на Peacock вийшов документальний фільм "Меттью Перрі: Голлівудська трагедія", який глибше вивчає раптову смерть актора, а також людей з його оточення, які несуть відповідальність за це.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує заглибитися в обставини смерті Перрі, і розповідає, яку спадщину він залишив за собою для майбутніх поколінь.

Як помер Метью Перрі?

Відповідно до офіційного звіту про розтин, який був оприлюднений у грудні 2023 року, Перрі помер від гострого впливу кетаміну.

Утоплення, ішемічна хвороба серця та вплив бупренорфіну (препарат, що використовується для лікування розладів, пов’язаних із вживанням опіоїдів, - прим. Ред) також були внесені до числа сприятливих факторів. Смерть Перрі була визнана випадковою. Меттью Перрі (фото: instagram.com/mattyperry4)

"При високих рівнях кетаміну, виявлених у його посмертних зразках крові, основні летальні наслідки були б як від серцево-судинної надмірної стимуляції, так і від пригнічення дихання", - заявив коронер у звіті.

Згідно зі звітом про розтин, Перрі, який перед смертю був "чистим протягом 19 місяців", отримував інфузійну терапію кетаміном, яку Національний інститут охорони здоров’я вивчив на її потенційну користь для психічного здоров’я.

Його останнє лікування відбулося "за півтора тижня" до його смерті, але коронер зазначив, що кетамін в його організмі міг бути не з того сеансу лікування, оскільки кетамін має період напіврозпаду від трьох до чотирьох годин або менше. Меттью Перрі (фото: instagram.com/mattyperry4)

Розтин також зазначив, що біля басейну не було знайдено наркотиків чи засобів для вживання наркотиків, і що не було "жодних ознак смертельної травми".

Коли помер Метью Перрі?

Перрі помер 28 жовтня 2023 року. За даними пожежної служби Лос-Анджелеса, перші рятувальники прибули до його помешкання о 16:07 того дня після того, як надійшов дзвінок у службу екстреної допомоги, в якому говорилося про "невідкладну медичну допомогу". Однак Перрі вже був мертвий, коли вони прибули.

"Пацієнта знайшов випадковий перехожий, який переставив потерпілого так, щоб голова була поза водою" в окремо стоячій джакузі. Пожежники витягли потерпілого з джакузі та провели швидке медичне обстеження, щоб виявити, що він мертвий", - сказав People представник LAFD. Меттью Перрі (фото: instagram.com/mattyperry4)

Подальше розслідування його смерті проллє світло на те, як зірка "Друзів" провів свої останні години.

Протягом ранку та рано вдень помічник Перрі, Кеннет Івамаса, неодноразово вводив йому кетамін, попри те, що він не мав для цього медичної підготовки, згідно з Міністерством юстиції.

Івамаса розповів слідчим, що актор вперше попросив його вколоти йому кетамін приблизно о 8:30 ранку в день його смерті, повідомляє The New York Times.

Трохи більше ніж через чотири години Перрі попросив другий укол, який також зробив Івамаса, поки він дивився фільм.

Протягом 40 хвилин Івамаса ввів Метью третю дозу на його прохання, а потім підготував його гідромасажну ванну до використання, перш ніж вийти з дому у справах. Коли Івамаса повернувся пізніше того дня, зірка "Друзів" був мертвий.

Де помер Метью Перрі?

Перрі знайшов у своєму джакузі його помічник Івамаса, який повернувся до дому зірки після виконання доручень.

Актор придбав будинок у 2020 році й щойно переїхав туди за кілька тижнів до смерті після завершення ремонту. Тоді джерело розповіло, що актор "був неймовірно щасливий" і назвав свій новий дім "раєм". Меттью Перрі (фото: instagram.com/mattyperry4)

Через рік після смерті артиста будинок був проданий поза ринковою угодою за 8,55 мільйона доларів. Нова власниця будинку, кінопродюсер і забудовник Аніта Верма-Лалліан, поділилася в Instagram, що не згадує про трагічне минуле будинку.

"Ми вирішили вшанувати позитивні сторони життя попереднього власника, його величезний талант і всю ту радість, яку він приніс багатьом людям", - написала вона, посилаючись на Перрі.

Скільки років було Метью Перрі, коли він помер?

Перрі було 54 роки, коли він помер. Більшу частину свого дорослого життя актор боровся зі зловживанням психоактивними речовинами, і в 2018 році у віці 49 років був на межі смерті в результаті вживання опіоїдів.

Актор із серіалу "Друзі" почав пити у віці 14 років, як він розповів у своїх мемуарах "Друзі, закохані та велика жахлива річ" 2022 року, і згодом став залежним від алкоголю та вікодину, які йому призначив лікар після аварії на водних лижах у 1997 році.

"У мене були великі проблеми з алкоголем і таблетками, і я не міг зупинитися. Зрештою все стало настільки погано, що я не зміг цього приховати, і тоді всі дізналися", - сказав він у 2013 році. Меттью Перрі (фото: instagram.com/mattyperry4)

Протягом багатьох років артист звертався за лікуванням принаймні 15 разів, але вживання наркотиків і алкоголю мало тривалий вплив на його здоров’я.

У 2018 році він провів п'ять місяців у лікарні після того, як його товста кишка лопнула через роки надмірного вживання опіоїдів. Знаменитість провів два тижні в комі, і лікарі давали йому кілька відсотків шансів вижити.

"Тоді я справді наблизився до кінця свого життя", - сказав Перрі у розмові з People, додавши, що цей досвід змусив його припинити прийом опіоїдів, що відпускаються за рецептом.

Якими були останні слова Метью Перрі?

Перрі сказав останні відомі слова своєму помічнику Івамасі. Згідно з судовими документами, їхня остання взаємодія відбулася, коли актор попросив третю ін’єкцію кетаміну протягом усього кількох годин.

"Вистріли в мене великою", - нібито сказав Перрі своєму помічнику.

Хто поніс відповідальність за смерть Меттью Перрі?

У травні 2024 року каліфорнійське відділення Управління по боротьбі з наркотиками спільно з поліцейським департаментом Лос-Анджелеса оголосили про розслідування обставин смерті Перрі.

Поліція Лос-Анджелеса розпочала розслідування смерті актора в грудні після висновку судово-медичного експерта та співпрацювала з DEA та поштовим інспектором США, щоб визначити джерело кетаміну, який призвів до смерті Перрі.

До серпня 2024 року було здійснено п’ять арештів у зв’язку зі смертю Перрі та висунуто звинувачення проти Джасвіна Сангхи, доктора Сальвадора Пласенсіа, доктора Марка Чавеса, Еріка Флемінга та помічника Перрі Івамаси.

За словами прокурора США Мартіна Естради, Перрі знову впав у залежність восени 2023 року, і п’ятеро обвинувачених "були більше зацікавлені в отриманні прибутку від містера Перрі, ніж у турботі про його здоров'я". Меттью Перрі (фото: instagram.com/mattyperry4)

Троє підсудних визнали свою провину за висунутими їм звинуваченнями. Івамаса визнав себе винним за одним з пунктів звинувачення в змові з метою розповсюдження кетаміну, що спричинило смерть, і зізнався, що робив ін’єкції Перрі "неодноразово" перед смертю, у тому числі тричі в день його смерті.

Флемінг, телевізійний режисер і знайомий Перрі, зізнався у розповсюдженні кетаміну та визнав себе винним за одним пунктом звинувачення у змові з метою розповсюдження кетаміну та одним пунктом звинувачення у розповсюдженні кетаміну, що призвело до смерті, відповідно до Міністерства юстиції. І Івамасі, і Флемінгу загрожує до 25 років в'язниці.

Доктор Марк Чавес, який раніше керував клінікою з кетаміну, визнав себе винним за одним пунктом звинувачення у змові з метою розповсюдження кетаміну.

Він зізнався, що продав ліки доктору Сальвадору Пласенсіа, іншому обвинуваченому у справі, якого звинувачують у продажу препарату помічнику Перрі Івамасі. Чавесу загрожує до 10 років в'язниці.

Однак Сангха і Пласенсія заявили про свою невинуватість, і обидва зіштовхуються з кількома звинуваченнями у цій справі.

Сангу, яку прокуратура називає "Королевою кетаміну", звинувачують у розповсюдженні кетаміну, який убив Перрі. Меттью Перрі (фото: instagram.com/mattyperry4)

Їй інкримінують змову з метою розповсюдження кетаміну, утримання приміщень, пов’язаних з наркотиками, зберігання з метою поширення метамфетаміну, зберігання з метою розповсюдження кетаміну та п’ять випадків поширення кетаміну.

Якщо її визнають винною, за словами Естради, Сангху загрожує мінімальне покарання у вигляді 10 років ув'язнення та максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Тим часом Пласенсію звинувачують у постачанні наркотиків помічнику Перрі Івамасі. Його звинувачують за одним пунктом у змові з метою розповсюдження кетаміну, семи пунктах у розповсюдженні кетаміну та двома пунктами у зміні та фальсифікації документів або записів, пов’язаних із федеральним розслідуванням.

За словами прокурорів, Пласенсія надсилав повідомлення, у яких нібито було написано: "Цікаво, скільки заплатить цей придурок" щодо Перрі. Якщо його визнають винним за всіма пунктами, йому може загрожувати до 10 років за ґратами за кожну справу, пов’язану з кетаміном, і до 20 років за фальсифікацію записів.

Попри те, що спільний судовий процес над парою мав розпочатися 4 березня 2025 року, як повідомляє Variety, документація від лютого 2025 року, яку придбала The Times, показала, що суддя погодився перенести розгляд справи Сангхи та Пласенсії на 19 серпня.

Яка спадщина Метью Перрі?

Після смерті Перрі його родина дбає про те, щоб улюбленого актора пам’ятали так само за його відданість допомагати іншим у тверезості, як і за його культову роль у серіалі "Друзі".

Невдовзі після його смерті батьки та п’ятеро братів і сестер Перрі заснували Канадський фонд Метью Перрі. Організація прагне забезпечити ресурси та "систему підтримки" для людей після того, як вони пройшли реабілітацію, пояснив вітчим Перрі Кейт виданню People у 2024 році.

"Тому що це була проблема Метью. Він проходив реабілітаційний центр, виходив звідти, з ним було добре кілька місяців, а потім ми виявили, що він таємно вживав із того часу, як вийшов із реабілітаційного центру. Тож знайти спосіб подолати розрив, оздоровити людей, а не просто очистити їх, - це велика частина цього", - сказав він.

Фонд Метью Перрі в США виконує подібну місію, прагнучи "заповнити прогалини у шляху одужання людей", за словами давнього менеджера Перрі Дуга Чепіна, який зараз є президентом правління фонду.

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