У чому шкода? Комаровський розповів про корисний та небезпечний мед

Чим корисний мед

Корисність меду обумовлена його складом, у ньому міститься:

75-80% - вуглеводи: фруктоза, глюкоза, сахароза;

вітаміни;

мінерали;

макро- та мікроелементи;

незамінні амінокислоти.

Мед набагато корисніший за цукор, про це говорить його склад, адже він складається на 50% з фруктози й на 50% з глюкози. Тому, якщо ви можете замінити цукор медом, то так і зробіть. Наприклад, для дитини корисніше з'їсти сир з медом, а не з цукром і випити чай з медом, а не з варенням. Але при цьому пам'ятайте, що у всьому потрібна міра і зловживати медом теж не варто, він досить калорійний.

На думку педіатрів, мед має не меншу відхаркувальну дію, ніж більшість ліків, і позбавлений побічних ефектів. Тому у разі прояву у дитини симптомів будь-якої гострої респіраторної вірусної інфекції, особливо коли кашель їй не дає спокою, дайте на ніч молоко або чай з медом. Це безпечно та набагато краще, ніж фармацевтичні відхаркувальні засоби.

Кому не можна їсти мед

Комаровський нагадав, що Асоціації педіатрів рекомендують не давати мед дітям до 2 років, інакше це може бути небезпечним для їхнього життя. Річ у тому, що можна заразитися ботулізмом.

У дітей перших шести місяців життя є вікові особливості кишківника. Саме в такому віці в незрілому ще органі можуть проростати суперечки ботулізму та виробляти токсин. А потрапити ці суперечки в організм малюка можуть із медом, оскільки це живий продукт, який не проходить термічної обробки.