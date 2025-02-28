Чому "серцебиття" у вусі може бути смертельно небезпечним

Пульсуючий шум у вухах – це повторюваний звук, який ви чуєте в голові або вухах, який зазвичай збігається з серцебиттям і може бути ознакою небезпечної для життя надзвичайної ситуації.

Чому це може бути небезпечним, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mirror.

Чому шум у вухах може бути небезпечним?

Лікар різко попередив про ритмічний стукіт у вусі, який може сигналізувати про небезпечний для життя стан.

Пульсуючий шум у вухах - це повторюваний звук, який ви чуєте синхронно з серцебиттям, часто через зміни кровотоку.

Експерт Ахмед Абд Ельбарі повідомив, що якщо ви відчуваєте такий звук, дуже важливо повідомити про це своєму терапевту. Зазвичай сімейний лікар огляне вас, прослуховуючи ваше серце та судини шиї, і може запропонувати перевірку слуху. Можуть знадобитися додаткові дослідження, такі як аналізи крові.

Також можуть знадобитися МРТ, КТ або УЗД. Елбарі зазначив, що пульсуючий шум у вухах може бути результатом збільшення кровотоку внаслідок інтенсивних фізичних вправ, вагітності, гіпертиреозу або анемії, але попередив, що це також може вказувати на серйозні проблеми, такі як аневризми або пухлини.

До речі, турбулентний кровотік може виникнути внаслідок таких станів, як аневризми та атеросклероз, що включає звуження артерії.

"Ви також можете спостерігати локалізоване посилення кровотоку, що означає, що певна кровоносна судина посилила кровопостачання. Найчастіше це пов’язано з пухлиною. Важливо знати, що більшість пухлин, пов’язаних із пульсуючим шумом у вухах, є доброякісними", пояснив лікар Елбарі.

Зазначимо, що розрив аневризми головного мозку вважається невідкладною медичною допомогою із симптомами, включаючи раптовий болісний головний біль, ригідність шиї, біль при погляді на світло, нудоту та блювоту.

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