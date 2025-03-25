В чому різниця між грипом та ГРВІ? Лікар назвала головний симптом, який прояснить все

В чому різниця між грипом та ГРВІ, які останнім часом лютують в Україні? Як відрізнити по симптомах захворювання?

В чому різниця між грипом та ГРВІ?

За словами медика, не завжди спочатку можна відрізнити грип та ГРВІ. Але грипу притаманна одна особливість - це сильна гарячка.

"Не завжди чітко можна відрізнити грип від іншої ГРВІ. Якщо грип протікає у важчій формі, це може бути виражена гарячка. Тобто для грипу порівняно з іншими ГРВІ все-таки більш характерна лихоманка, підйом температури до високих цифр". - розповіла медик.

За словами Волохи, треба зробити тест на грип, якщо ви хочете напевно це знати.

"Але з іншого боку, це може бути ознака й іншої респіраторної інфекції. Дуже складно відрізнити. Тому бажано робити тест на грип", - зазначила вона.

Тест робиться для того, щоб зрозуміти, які препарати треба призначати людині для одужання.

"Якщо вся сім'я хворіє на грип або вже є хтось виявлений з вірусом грипу А або грипу Б, ми розуміємо, що хворіють всі одночасно. Але якщо хтось вперше захворів, може бути незрозуміло, які препарати давати, тому бажано робити тест, тим паче, що це більш-менш доступно", - резюмувала доктор медичних наук.

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