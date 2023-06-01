Чому після кави вранці хочеться до туалету: дієтолог розклав усе по поличках

Чому від кави вранці хочеться до туалету

Річ у тому, що вживання кави стимулює моторику товстої кишки. У деяких людей ефект настільки виражений, що протягом 4 хвилин після вживання напою підвищується активність ректосигмоїдної кишки (відділ товстої кишки).

Кофеїн може посилювати скорочення анального сфінктера (м'язові кільця, які утримують анус закритим). В одному експерименті тиск на сфінктер посилився через 10-15 хвилин після вживання кофеїну.

У цілому нині кава (з кофеїном чи ні) викликає бажання дефекації принаймні в однієї третини населення, переважно в жінок. Тому не варто узагальнювати цей ефект на всіх людей. Явище переважно пов'язують зі збільшенням моторної активності ректосигмоїдної кишки.

Однак не тільки кофеїн здатний посилювати моторику товстої кишки, оскільки кава "без кофеїну" також справляє ефект, хоча і менш виражений. Можливо, річ і в інших компонентах кави, адже кава з кофеїном і без нього стимулює виділення гормонів гастрину та холецистокініну, які також можуть відігравати свою роль у нашому бажанні сходити до туалету.

Гастрин та холецистокінін є нейропептидами, які можуть брати участь у стимуляції гастроколітичного рефлексу. Це фізіологічний рефлекс, що підсилює моторику товстої кишки у відповідь розтягування шлунка прийому їжі. По суті, наш організм у такий спосіб виштовхує з товстого кишечника залишки "старої" їжі, щоб звільнити місце для "нової".

Найбільш активно цей рефлекс проявляє себе вранці і відразу після їди. Тому якщо ви замислювалися, чому бажання сходити в туалет найсильніше вранці та після їди, тепер ви знаєте, що відбувається.

"Виходить, якщо кава викликає посилену секрецію гастрину та холецистокініна, що, у свою чергу, викликає посилення моторики товстої кишки через гастроколітичний рефлекс, це ще один механізм, який може пояснити ранковий вояж у туалет після філіжанки кави", - написав дієтолог.