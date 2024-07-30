Сонник поганих снів. Значення 10 найпоширеніших кошмарів і як позбутися нічних жахів

Чому деякі люди мають страшні сни щоночі? Бо кошмари є частиною складних функцій мозку, які допомагають обробляти думки, емоції та пам’ять. Що можуть нам розказати наші кошмари про нас самих?
РБК-Україна (проект Styler) зробило список з 10 найчастіших поганих снів та їхнього значення для нашої підсвідомості.
Якщо вас переслідують у сні, це означає, що ви намагаєтеся уникнути чогось у реальному житті, що викликає страх або тривогу. Це також може бути вказівкою на уникнення певної проблеми.
Сни про падіння можуть свідчити про невпевненість та тривогу. Якщо ви насолоджуєтеся падінням, це означає, що ви не боїтеся змін.
Сни про те, що ви загубилися або застрягли, відображають стрес та тривогу у вашому житті. Ви, можливо, шукаєте інструкцій або змін, але це викликає занепокоєння.
Сни про проблеми з польотами свідчать про те, що щось заважає вашому прогресу. Якщо ви боїтеся літати, це може вказувати на труднощі з досягненням високих цілей.
Якщо у вас випадають зуби уві сні, це може відображати тривогу щодо вашого зовнішнього вигляду та того, як вас сприймають інші. Це також може бути пов'язано зі страхом відторгнення або відчуттям безсилля.
Сни про те, що ви голі у публічному місці, символізують невпевненість у собі або страх бути несприйнятим. Якщо ви бачите голу людину і це вас турбує, це означає, що ви турбуєтеся про викриття тієї людини.
Сни про те, що ви непідготовлені до екзамену, часто пов'язані зі стресом під час навчання. Це може означати, що ви ставите на себе занадто великий тиск.
Сни про запізнення завжди викликають стрес. Вони можуть свідчити про те, що ви відчуваєте себе відсталим або що час спливає, особливо для важливих змін у житті.
Якщо вам важко знайти туалет у сні, це означає, що вам важко висловити свої потреби. Це може відображати відчуття, що ваші особисті потреби не задовольняються.
Сни про неконтрольовані транспортні засоби зазвичай вказують на тривоги щодо вашого життєвого шляху або те, що хтось інший приймає важливі рішення за вас.
Якщо ви прагнете спокійних снів, важливо підійти до сну з розслабленим настроєм. Ось кілька порад:
Раніше ми писали, що робити, щоб поганий сон не справдився.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання та сайти Sleep Matters Club, Everyday Health, Harvard Medical School.