Чому не можна вбивати павуків? Вчені дали неочікуване пояснення, яке підтвердило прикмети

Павуки не надто приємні істоти й наше перше інстинктивне бажання, коли ми їх зустрічаємо вдома - вбити. Найчастіше, що може зупинити - це віра у забобони стосовно павуків або страх перед цими істотами. Але вчені наполягають, що павуки важливі для домашньої екосистеми, тому вбивати їх не варто.

Чому не можна вбивати павуків у квартирах та будинках, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження National Geographic.

Чому павуків не варто боятися

Науковці з'ясували, що павуки насправді живуть абсолютно у всіх будинках, навіть у найчистіших. Ці дрібні хижаки харчуються різноманітними комахами, і що найцікавіше - вони їдять тих, хто потенційно може переносити хвороби.

Для людей павуки не становлять загрози. Отрута більшості домашніх павуків не є небезпечною, а прокусити шкіру людині ці істоти просто нездатні.

І хоча існують міфи, що павуки нападають на сплячих людей, це не так. Навпаки, вони намагаються уникати людей, бояться звуків хропіння та навіть дихання. І ні, павуків не приваблюють запахи крему, прального порошку, лосьйонів для тіла та інша хімія.

Павуки мають дуже багато цікавих характеристик і звичок, але в них немає мети заповзти вам до рота, відкласти яйця у вашій плоті чи їжі, та шукати харчування та тепло у вашій каналізації.

Найстрашніше, що могло б статися з павуками - це якби вони зникли. Вчені кажуть, що це призвело б до екологічної катастрофи.

Протягом декількох років у мережі були обговорення, що людина щороку може уві сні з'їсти 8 павуків. Але науковці кажуть, що немає ніяких перевірених досліджень, фотографій, зібраних зразків або медичних записів, які б підтверджували цей факт.

Жодні спостереження за павуками не показували, щоб вони повзали по людині або намагалися заповзти саме в рот. Павуки нас бояться не менш ніж ми їх. І зустрічі з людиною вони уникають.

Якщо ви зустрінете павука в домі або квартирі й вам такий "сусід" не подобається, то найкраще, що ви можете зробити - обережного його зловити та відпустити на вулицю.

А що кажуть прикмети?

З павуками пов'язано дуже багато прикмет та забобонів, у які люди вірять з давніх часів й досі. І хоч ці істоти викликають страх та паніку, насправді вони - символ удачі та благополуччя.

Вважається, що павук та павутиння в домі - це символи удачі. А зарості павутиння в підвалі та на горищі - притягують велике щастя та захищають від сварок.

Павук на одязі попереджає про добру звістку або подарунок. Якщо павук раптом падає на стіл - це говорить про швидке фінансове поповнення.

Якщо ви знайдете павука у кишені - це до несподіваного отримання великої суми грошей.

Павук спускається по стіні - чекайте добрих звісток та гостей. Побачити павука вранці - до хороших новин.

А от вбивати павуків прикмети також не радять, бо це відверне удачу та щастя. Якщо зробити це не випадково, по необережності, а зі злості - благополуччя покине ваш дім.

Навіть маленького павука вбивати не можна, бо це може принести проблеми в особистому житті та погані новини.