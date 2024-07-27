Чому не можна вбивати павуків, що живуть у квартирах та будинках: пояснення вчених

Люди майже завжди негативно реагують на появу павука у кімнаті й навіть ті, хто не страждає на арахнофобію, може мати бажання стукнути його капцем. Однак вчені кажуть, що найкраще - це не заважати павуку займатися своїми справами.

Чому не варто вбивати павуків, що живуть у квартирах та будинках, пояснює РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення вчених у журналі The Conversation.

На думку вчених, вбивати павуків в домі - це збитки для домашньої екосистеми. Ентомолог Метт Бертоне та його колеги з Університету штату Північна Кароліна в США провели масштабне дослідження і виявили, що павуки живуть майже у кожному домі.

Бертоне наголошує, що павуки - важливі учасники внутрішніх екосистем житла людини. Вони - універсальні хижаки, і харчуються практично всім, що їм трапляється: мертві мухи, комарі, інші павуки. І чимало жертв павуків - потенційні переносники хвороб. Є навіть вид павуків-скакунів, який звик харчуватися різними комахами в африканських будинках.

Крім того, деякі види павуків потрапляють у квартиру чи дім випадково, вони просто гості. А деякі види обирають жити вдома, щоб щасливо та у спокої дожити своє життя. Вони потайливі, не агресивні та не небезпечні.

Павуки, що мешкають у будинках - це не отруйні монстри з фільму жахів. Під час дослідження Бертоне знаходив найчастіше звичайних домашніх павуків, таких як павуки-сінокосці та найшкідливіших членистоногих з сімейства павуків-тенетників.

Звісно, більшість павуків отруйні, але їхня отрута недостатньо сильна, щоб завдати шкоди людині. "Ікла" павуків також часто занадто слабкі, щоб прокусити шкіру.

Попри всі міфи, павуки не повзають по людині, коли вона спить. Хропіння, сопіння і навіть просте дихання відлякує домашніх членистоногих.

Якщо ви страждаєте на арахнофобію чи не можете співіснувати з павуками в одному приміщенні, то вчені радять не вбивати членистоногих, а зловити та випустити на вулицю. Павук сам розбереться, куди йому йти й при цьому ніхто не постраждає.