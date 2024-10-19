Чому ми святкуємо Хелловін? Вся історія моторошних традицій

Джерела Хелловіну

Хелловін, відомий також як "Надвечір’я всіх святих", - це ніч перед Днем всіх святих, який святкується в християнському світі 1 листопада.

Його історія бере початок від стародавнього кельтського фестивалю Самайн, який відзначав кінець літнього періоду і початок холодної зими, коли духи мали можливість повернутися у світ живих. Під час Самайну кельти запалювали великі багаття, розповідали міфи і легенди, а також одягали костюми з частин тварин, яких приносили в жертву.

Пізніше ці кельтські традиції змішалися з римськими святами, такими як Помона, богиня дерев і плодів, та Фералія, що вшановувала померлих. Помона була символом плодючості, і саме яблуко, пов'язане з нею, стало важливим атрибутом хелловінських ігор, таких як ловля яблук у воді.

Чому ми одягаємо костюми на Хелловін

Традиція одягати костюми на Хелловін походить від старовинного бажання відлякувати злих духів, що вважалися активними під час Самайну. Люди вірили, що злі духи могли завдати шкоди або викликати нещастя, тому вони намагалися ввести їх в оману, одягаючи на себе шкури і голови тварин.

Ця практика мала захистити їх від духів, які, побачивши людей в костюмах, вважали їх своїми і не зачіпали. Згодом ця традиція еволюціонувала, і люди почали одягати різноманітні моторошні костюми, які символізують духів, монстрів і інших істот.

Сучасні костюми вже не настільки страшні, як колись, але вони залишаються невід'ємною частиною святкування Хелловіну.

Святкування Самайна (фото: Вікіпедія)

Чому вирізають гарбузи на Хелловін

Гарбузи є одним із найвідоміших символів Хелловіну, проте спочатку для вирізання ліхтарів використовували зовсім не їх.

Традиція вирізати ліхтарі бере початок з ірландських міфів, коли люди використовували ріпу для створення ліхтарів, щоб відлякувати злих духів під час святкування. Коли ірландці емігрували до Америки, гарбузи виявилися дешевшими і доступнішими, тому вони замінили ріпу.

Легенда про Скупого Джека розповідає про хитру людину, яка обманула Диявола і прирекла себе на вічне блукання між раєм і пеклом. Джек отримав від Диявола палаючий шматок вугілля, який він носив у вирізаній ріпі, освітлюючи собі шлях у темряві, і згодом цей образ перетворився на гарбузовий ліхтар - символ сучасного Хелловіну.

Чому ми ходимо "по солодощі" на Хелловін

Традиція "trick-or-treat" виникла сотні років тому в середньовічній Англії, коли люди ходили від дверей до дверей, пропонуючи молитви чи пісні в обмін на їжу. Це звичаєве дійство було відоме як "souling" і відбувалося під час Дня всіх святих, коли християни молилися за душі своїх покійних родичів.

Традиційною винагородою за такі молитви були так звані "душевні пироги" - невеликі бісквіти або пиріжки, якими частували тих, хто відвідував будинки.

З часом ця традиція трансформувалася, і тепер замість пиріжків дітям дають солодощі і шоколад, що робить Хелловін ще більш веселим для малечі і популярним святом у всьому світі.