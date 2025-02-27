Чому людям важко змінити своє харчування? Нутриціолог назвала неочікувану причину

Чому важко змінити харчування

За словами експерта, зазвичай люди починають змінювати все й одразу. Однак, мозок людини побудований так, що "ми не здатні на силі волі, коли префронтальна кора постійно ухвалює рішення і дає зусилля рухатись".

Якщо людина хоче змінити щось назавжди, то це потрібно робити поступово та непомітно для мозку. Все тому, що все нове потребує зусиль, а ми проживаємо своє життя здебільшого на автоматі, тобто завдяки тому, що ми до чогось звикли.

"Іти на роботу таким-то шляхом, чистити зуби так-то, їсти так-то. І коли ми починаємо вносити якісь корективи, мозок такий: "Нащо? Я зараз витрачу багато енергії", - пояснила нутриціолог.

Тому потрібно брати щось одне маленьке і починати його впроваджувати у своє життя. І так маленькими кроками не за місяць, як всі хочуть, а за рік, два, три змінювати свою харчову поведінку й харчування.

З чого розпочати

Все залежить від того, як людина харчується. Наприклад, можна почати додавати повноцінний сніданок, замість того, щоб пити каву з молоком на голодний шлунок.

Також можна почати з овочів і в кожен прийом їжі почати їх додавати і фокусуватись на цьому.

Окрім того, варто практикувати їсти повільно, а не поспіхом, як всі звикли це робити.

"І поки не навчусь, я не переходжу до наступної звички. Можливо, я буду вчитись лягати спати раніше, залежно від того, що людині потрібно і щось одне. І коли вона вже розуміє, що зусилля на це не витрачаються, вона на автоматі вже кладе ті овочі. Значить звичка в ділі, переходжу до наступної. І це дуже довгий шлях", - пояснила Крупкіна.

Часто люди стараються повноцінно снідати, обідати, їсти овочі, кашу, лягати вчасно, робити зарядку та впроваджувати спорт. А потім зриваються і кажуть собі: "Ой, ні, щось мені не підходить цей здоровий спосіб життя".

Так трапляється, тому що забагато усі беруть на себе одразу.

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