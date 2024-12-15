Чому люди хроплять та коли це може загрожувати життю

Кожна людина може хропіти час від часу і це далеко не дрібничка, а важливий сигнал організм. Зокрема, є певні фактори, які можуть призводити до хропіння.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, у яких випадках хропіння може загрожувати життю.

Чому люди хроплять

Близько 44% людей хроплять на постійній основі. Хропіння - явище, яке виникає внаслідок вібрацій тканин рота, горла та носа людини уві сні.

М’язи, які підтримують ці тканини, розслабляються, коли людина спить. Повітря на шляху до легень спричиняє вібрацію. Якщо людина має звужені дихальні шляхи природно або внаслідок певних факторів, швидкість потоку повітря через ці тканини зростає. Це, відповідно, спричиняє посилення вібрації та появу хропіння.

Існують фактори, які можуть сприяти появі хропіння:

надмірна вага

куріння

споживання алкоголю

сон на спині

гормональні проблеми

розростання (поліпи) слизової носа та/або носових пазух

збільшення мигдаликів та/чи аденоїдів

Напої, що містять алкоголь і деякі ліки розслаблюють ваші м’язи, обмежуючи потік повітря через ніс, рот і горло. А це своєю чергою призводить до хропіння.

Як уникнути хропіння

Ефективний спосіб профілактики хропіння - обмежити вплив факторів, які можуть йому сприяти.

Зміни, які ви вводите у своє життя, зокрема для профілактики хропіння, варто робити поступово. Наприклад, вибирайте той вид фізичної активності, який дійсно буде приносити вам задоволення, а не стане ще одним джерелом стресу.

У цей період змін стилю життя помічними можуть стати спеціальні пристрої, які можуть допомогти позбутися хропіння, принаймні на деякий час. Це можуть бути пов’язки на підборіддя, які тримають рот закритим, носові розширювачі (nasal dilators) та спеціальні капи.

Однак, перед їх використанням важливо проконсультуватись з лікарем.

Тривале хропіння підвищує ризик проблем зі здоров’ям, зокрема:

зниження рівня кисню в крові

труднощі з концентрацією.

втома (відчуття сильної втоми протягом дня)

інфаркт

гіпертонія

інсульт

Коли хропіння може загрожувати життю

У деяких випадках хропіння супроводжується апное, що може загрожувати життю.

Апное - це розлад сну, під час якого дихання може перериватись на деякий час. При цьому знижується рівень кисню в крові, людина за ніч може мати кілька часткових або повноцінних пробуджень, страждати на сонливість удень.

Розрізняють обструктивне, центральне та змішане апное сну. Обструктивне апное виникає, коли порушується прохідність дихальних шляхів під час сну, але дихання водночас зберігається.

А центральне апное розвивається, коли людина має порушення в роботі дихального центру в мозку. Воно характеризується відсутністю дихальних рухів під час сну. Однак, це доволі рідкісний випадок.

Як відрізнити апное від хропіння

Відрізнити апное від хропіння можуть лише кваліфіковані лікарі за допомогою спеціальних тестів. Проте є певні симптоми, на які варто звернути увагу:

гучне переривчасте хропіння, яке може розбудити партнера

відчуваєте сонливість у денний час

прокидаєтесь із відчуттям, що у вас пересохло в роті

нічна пітливість, поганий сон або безсоння, імпотенція, дратівливість, зниження пам’яті та концентрації

відчуваєте вночі прискорене серцебиття

зранку у вас болить голова.

Важливо знати, що апное - це небезпечний стан, який підвищує ризики інсультів на 60%.