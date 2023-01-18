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У чому користь квашеної капусти і чому її не можна їсти всім? Дієтолог дала відповідь

Чим корисна квашена капуста (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Квашена капуста одне із найкращих джерел вітаміну С взимку. Окрім цього, вона покращує мікрофлору і допомагає відновити здоровий баланс корисних бактерій в кишечнику. Але разом із великої кількістю позитивних впливів на організм, декому цей продукт може зашкодити.

Про переваги і недоліки квашеної капусти розповіла дієтолог Світлана Фус у себе на сторінці в Instagram.

Чим корисна квашена капуста

"Якщо у вас немає ідей, що додати з овочів до обіду - згадайте про квашену капусту та включіть ще моркву та цибулю, наприклад. Буде простий, корисний і смачний салат. Квашена капуста є неймовірно корисною їжею. Через свої позитивні якості квашену капусту можна вважати нашим "суперфудом", - заявляє експертка.

За словами Фус, цей продукт багатий корисними фітохімічними речовинами, які сприятливо впливають на здоров'я, добре самопочуття та відіграють важливу роль в боротьбі з хворобами.

Чим унікальна квашена капуста:

  • Зберігає всі корисні властивості сирої капусти, бо не проходить термічну обробку.
  • Всі вітаміни і мікроелементи овоча зберігаються завдяки молочній кислоті, що виділяється бактеріями в процесі бродіння капусти. Вона ніби консервує їх.
  • В 300 грамах квашеної капусти ми маємо добову норму вітаміну С, що важливо для підтримання імунітету.
  • Всього 1 столова ложка квашеної капусти дає добову норму вітаміну К, який необхідний для нормального згортання крові.
  • Вітаміну P у квашеній капусті міститься в кілька разів більше, ніж у свіжому овочі.
  • Молочна кислота і клітковина цього "суперфуду" покращують мікрофлору і допомагають відновити здоровий баланс корисних бактерій в кишечнику, таким чином нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту. Це також важливо для підтримки нормальної роботи імунної системи.
  • Капусту можна вживати хворим на цукровий діабет (якщо при заквасці не використовувався цукор) і вагітним, особливо в період токсикозу.

Кому не можна їсти квашену капусту

"Слід пам'ятати - квашена капуста не рекомендується при метеоризмі (вона збільшує газоутворення). А підвищена кислотність шлунка, загострення гастриту, виразкової хвороби шлунка, панкреатиту, хвороби нирок - протипоказання до введення цього продукту в раціон", - наголошує Фус.

Дієтолог радить заправляти салат з квашеної капусти олією. Проте слід пам'ятати, що добова норма її близько 30 г, а також, що в 10 мл олії 90 калорій.

Раніше ми розповідали про нове дослідження вчених про вплив фастфуду на здоров'я людини.

Читайте також про те, чому картоплю, рис та макарони потрібно їсти охолодженими.

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