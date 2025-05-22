Чому картопля виростає потворною: приховані причини, які псують форму бульб

Надто щільний ґрунт

Картоплі потрібно "дихати". У важкому, глинистому ґрунті повітря майже не проникає до кореневища, а волога або застоюється, або зовсім не доходить до рослини. У таких умовах бульби ростуть із деформаціями, іноді з тріщинами чи наростами.

Якщо ґрунт регулярно ущільнюється - картопля виросте потворною. Рішення - перед посадкою розпушити землю, додати пісок або перегній.

Кислий ґрунт

Легка кислотність для картоплі не страшна, але занадто кислий ґрунт викликає розвиток хвороб і формування дрібних, кривих бульб. У таких умовах також зростає ризик зараження паршею.

Щоб уникнути проблем, варто перевірити pH землі та за потреби внести вапно або золу. Оптимальний рівень кислотності для картоплі - нейтральний або слабколужний.

Нерегулярний полив

Навіть найневибагливіші сорти потребують вологи в критичні періоди росту.

Якщо влітку не поливати посадки хоча б раз на 2-3 тижні, особливо в спеку, бульби почнуть формуватися неправильно. Вони можуть залишатися дрібними, мати нестандартну форму або тріщини.

Волога потрібна помірно, але стабільно - інакше картопля страждає, а городник залишається без нормального врожаю.

Бульби дивної форми важко чистити (фото: Ourstoneyacres.com)

Шкідники: дротяник і нематоди

Іноді на вигляд потворна картопля - результат діяльності ґрунтових шкідників. Дротяники та нематоди залишають дрібні отвори, ходи, викликають загнивання та появу плям.

Проблему часто помічають уже під час викопування врожаю, коли діяти пізно. Щоб цього не сталося, важливо дотримуватися сівозміни, обробляти ґрунт восени та не нехтувати профілактикою.

Занадто свіжий гній

Помилкою багатьох є внесення свіжого гною безпосередньо перед посадкою. Така органіка викликає розвиток парші, потворні нарости та хвороби. Картопля стає непридатною до зберігання й частково гниє ще в землі.

Правильно - вносити компост або перегній. Свіжий гній краще додавати восени, щоб він встиг перепріти до весни.