Чому iPhone 17 захочуть купити навіть ті, хто його не чекає: розкрито причину

Лінійка iPhone 17 представить одну абсолютно нову модель - ультратонкий iPhone 17 Air. Завдяки цьому новому варіанту, а також змінам у серії 17 Pro, Apple нарешті зможе догодити двом абсолютно різним категоріям користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac .

Два типи користувачів iPhone 17

Цієї осені Apple планує випустити чотири моделі iPhone:

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Існує ймовірність, що Pro Max перейменують в Ultra, але поки що припустимо, що назва залишиться колишньою.

Хоча технічно Apple додає тільки одну нову модель, поєднання iPhone 17 Air з оновленнями серії Pro означає, що в користувачів з'являться варіанти, які відповідають абсолютно різним уподобанням.

Якщо вам потрібен ультратонкий, стильний і футуристичний iPhone, то iPhone 17 Air - ваш ідеальний вибір.

Варто зазначити, що він не буде флагманом: у нього всього одна основна камера, менш потужний акумулятор і трохи поступається за характеристиками процесор.

Але якщо ви мріяли про легкий, витончений та інноваційний iPhone, модель 17 Air стане ідеальним рішенням.

За інформацією аналітика Мін-Чі Куо, його товщина складе близько 5,5 мм у найтоншій частині (фото: 9to5Mac)

З іншого боку, є користувачі, які хочуть максимально потужний і продуктивний iPhone. Для них підійдуть iPhone 17 Pro і 17 Pro Max.

Ці пристрої отримають найпродуктивніший чіп, просунуту систему камер, збільшений обсяг оперативної пам'яті та потужніший акумулятор.

Особливо цікавий iPhone 17 Pro Max, який Apple планує зробити товщим заради збільшеної батареї.

Серія Pro стане надійною робочою конячкою. Якщо вам потрібен iPhone, який впорається з будь-якими завданнями і забезпечить максимальну автономність, 17 Pro Max - ваш варіант.

Ходять чутки, що iPhone 17 Pro збереже "трикутний" дизайн камери (фото: 9to5Mac)

Підсумки по лінійці iPhone 17

Загалом Apple хоче запропонувати смартфон на будь-який смак: ультратонкий iPhone 17 Air, ультрапотужний і товстий iPhone 17 Pro Max, а також більш збалансовані iPhone 17 і 17 Pro.

Щороку Apple вирішує, чи робити iPhone тоншим або товщим, легшим або важчим, потужнішим або енергоефективнішим. У 2025 році компанія нарешті зможе задовольнити побажання користувачів в обох напрямках.

Минули ті часи, коли Apple випускала один iPhone для всіх. З лінійкою iPhone 17, особливо з появою Air і Pro Max, Apple готова запропонувати модель, що підходить кожному.

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