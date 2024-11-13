Чоловіки з вищим інтелектом значно щасливіші у стосунках та сексі: вчені назвали цікаву причину

Вчені впевнені, що розумні чоловіки значно щасливіші у романтичних стосунках та сексі, ніж ті, у кого інтелект нижчий. І це пов'язано з одною цікавою деталлю, яка стосується чоловічої ерекції.

Що вдалося з'ясувати вченим та чому у стосунках щасливіше інтелектуально розумні чоловіки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Science.

Нове дослідження Оклендського університету показало, що чоловіки з нижчим інтелектом мають гірші романтичні стосунки та частіше страждають від еректильної дисфункції.

А інтелектуально розумні чоловіки стають кращими романтичними партнерами та мають значно кращі стосунки й менш образливі до своїх партнерів.

Доктор Гевін Венс та його колеги досліджували, як загальний інтелект впливає на результати стосунків. Вони вивчали образи, спрямовані на партнера, бажання влади в інтимних стосунках та еректильну дисфункцію.

Серед питань, які дослідники ставили добровольцям, були такі: "як часто ви могли отримати ерекцію під час сексуальної активності?". Це було необхідно, щоб визначити, як часто чоловіки страждають від стану, коли ця функція працює з порушенням.

Висновки дослідження показали, що чим нижче інтелект у чоловіка, тим вище ймовірність еректильної дисфункції. А от чоловіки, які значно рідше страждали від еректильної дисфункції, мали значно вищий рівень інтелекту, що давало їм більш сприятливий соціально-економічний статус, досягнення на роботі та у навчанні.

Також результати показали, що чим розумніша людина, тим краще її емоційне сприйняття, розуміння та навички управління.

Дослідники виявили, що чоловіки, які отримали вищі результати в тесті інтелекту, рідше коли-небудь ображали свого партнера, і мали нижчий рівень контролюючої поведінки. Вони готові більше вкладатися у стосунки та шукати спільну мову з партнером.

Чоловіки з нижчими показниками загального інтелекту виявилися більш схильні до образ на своїх партнерів, сексуального примусу та контролюючої поведінки. І що найтривожніше, на думку вчених, у чоловіків з нижчим інтелектом, частіше зустрічаються психопатичні риси.