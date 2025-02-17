Чоловіки повинні знати про "пекельну" хворобу, симптом якої - 4-годинна ерекція. Хто в зоні ризику

Здатність підтримувати ерекцію протягом тривалого часу здається привабливою, але коли вона триває більше ніж чотири години, це може свідчити про небезпечний стан, відомий як пріапізм. Це не тільки болісно, але й може призвести до серйозних ускладнень, аж до ампутації.

Що таке пріапізм, чим цей стан небезпечний, чому з'являється та які має симптоми, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що таке пріапізм і як його розпізнати?

За словами доктора Джеффа Фостера, члена комітету Британського товариства сексуальної медицини, пріапізм - це тривала, часткова або повна ерекція, яка триває понад чотири години й не обов’язково пов'язана із сексуальним збудженням.

"Ерекція не повинна тривати понад чотири години. Якщо це сталося, слід негайно звернутися за медичною допомогою", - пояснює лікар.

Пріапізм поділяють на два типи:

Ішемічний пріапізм - найбільш небезпечний.

"Він виникає, коли кров не може покинути пеніс, що спричиняє сильний біль. Часто при цьому стрижень статевого члена залишається твердим, а його кінчик - м'яким", - каже фахівець.

Не ішемічний пріапізм - трапляється рідше і пов'язаний із порушенням кровотоку через пошкодження артерій, наприклад, після травми пеніса.

Якщо ерекція триває надто довго, звертатися до лікаря потрібно негайно.

"Якщо не лікувати, це може спричинити некроз статевого члена, а у важких випадках навіть його ампутацію", - попереджає лікар.

Що викликає пріапізм?

Цей стан може виникати у будь-якому віці, хоча найчастіше він проявляється у дорослих чоловіків. Деякі фактори підвищують ризик:

Захворювання крові

"Серповидно-клітинна анемія та лейкемія можуть порушувати відтік крові з пеніса, що збільшує ризик пріапізму. Приблизно 30-40% чоловіків із серповидно-клітинною анемією стикаються з цим станом", - зазначає доктор Фостер.

Медикаменти

Деякі препарати для лікування еректильної дисфункції, антидепресанти, ліки проти тривожності, СДУГ та альфа-блокатори можуть викликати пріапізм.

Наркотики та алкоголь

Вживання марихуани та кокаїну також може стати причиною цієї проблеми.

Рідкісні причини

Серед незвичних факторів лікар називає укуси павуків та скорпіонів, токсичні інфекції та пошкодження основи пеніса.

Як лікувати та запобігти пріапізму

"Пріапізм виліковний за умови правильного лікування. Якщо його не лікувати, то пріапізм може призвести до кисневого голодування в уражених клітинах, викликаючи коагуляцію, згортання та смерть ураженої ділянки статевого члена (некроз). Ймовірність некрозу зростає з кожною годиною, коли його не лікують. Пошкодження можуть бути незворотними й призвести до ампутації", - наголошує експерт.

Лікарі можуть використати аспірацію для видалення заблокованої крові або застосувати медикаменти, що зупиняють згортання. У важких випадках може знадобитися хірургічне втручання.

Щоб запобігти цьому стану, лікар рекомендує:

Вести здоровий спосіб життя, відмовитися від наркотиків і обмежити вживання алкоголю.

Контролювати хронічні захворювання крові та дотримуватися рекомендацій лікаря.

Не зволікати із візитом до лікаря у разі появи підозрілих симптомів.

Також варто знати, що пріапізм не єдина серйозна проблема.

"Якщо ваш пеніс набув форми баклажана через кров’яний набряк або змінив колір на багряний, негайно звертайтеся до лікаря або викликайте швидку допомогу", - застерігає доктор Фостер.