Чоловіка живцем поховали у могилі і він дивом вижив: провів під землею 4 доби

Працівники правоохоронних органів приїхали до села Устя, щоб розслідувати смерть 74-річної жінки, яку родичі знайшли без ознак життя. Під час обшуку в будинку 18-річного підозрюваного у вбивстві пенсіонерки, поліцейські раптом почули крики про допомогу.

Голос, який просив про порятунок, лунав з-під землі й поліцейським довелося розкопати імпровізовану могилу. Чоловік був поранений, але при тямі.

Потерпілий розповів, що у суботу вони з 18-річним підозрюваним розпивали алкоголь. Потім між ними виникла суперечка і підліток нібито напав на 62-річного чоловіка з ножем та поранив його. А потім він його замкнув у імпровізованому підвалі та поховав живцем, засипавши вхід землею.

Виявилося, що бідолашний провів у цій "могилі" майже чотири доби, поки його крики про допомогу не почули під час обшуку.

18-річного юнака швидко затримали й він був у стані алкогольного сп'яніння. Під час допиту він давав плутані та непослідовні свідчення. Було рішення його заарештувати, і поліція вважає, що він не тільки намагався вбити свого товариша по пиятиці, а й пенсіонерку, яка доводиться йому родичкою.

Прокуратура продовжує вести розслідування за фактом замаху на вбивство однієї людини та вбивство іншої. Якщо вину юнака буде доведено, то йому загрожує довічне ув'язнення.

А врятованого з-під землі чоловіка госпіталізували до найближчої лікарні.