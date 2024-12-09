Чоловіка Бейонсе Jay-Z і скандального Diddy звинуватили у зґвалтуванні підлітка: що відомо

Jay Z і Diddy зґвалтували підлітка

Згідно з судовими документами, музичний магнат і підприємець, чиє ім'я Шон Картер, звинувачується у сексуальному насильстві після того, як анонімну заяву подали у жовтні. Спершу обвинувачуваним зазначався лише Комбз.

Обвинувачувачка, яка називає себе Джейн Доу, стверджує, що Jay Z і Комбз зґвалтували їй на домашній вечірці в Нью-Йорку 7 вересня 2000 року, коли їй було 13 років. Жінка заявляє, що їй спершу запропонували випити, після чого вона почувалася "запаморочливою" та пішла в кімнату, щоб прилягти. Після двоє реперів увійшли туди, Jay Z зняв з неї одяг і вчинив сексуальне насильство. У цей час Комбз і неназвана знаменитість спостерігали за цим. Після Комбз нібито також зґвалтував підлітка, а Jay Z та інша зірка продовжували знаходитися у кімнаті.

Jay Z і Бейонсе (фото: facebook.com/JayZ)

Реакція Jay Z

Обранець Бейонсе тим часом заперечив "огидні" звинувачення та розкритикував техаського адвоката Тоні Базбі.

"Мій адвокат отримав спробу шантажу, так званий лист-вимогу від адвоката на ім'я Тоні Базбі. Те, що він думав, що природа цих звинувачень і що громадський контроль змусить мене захотіти домовлятися", - йдеться у заяві 55-річного володаря "Греммі".

"Ні, це матиме протилежний ефект. Це змусить мене викрити вас у шахрайстві, яким ви займаєтесь дуже публічно. Тому я не дам вам ні одного пенні. Ці звинувачення настільки огидні за своєю природою, що я прошу вас подати кримінальну скаргу, а не цивільну. Той, хто зробить такий злочин проти неповнолітнього, має бути ув'язненим, чи не так? І непередбачувані дії заслуговували б на справжнє правосуддя, якби це було правдою", - також заявив репер.

Адвоката він назвав "жалюгідною людиною" і підкреслив, що сам він має "розбите серце" на тлі того, що таку цю ситуацію доведеться пояснювати дружині та їхнім дітям.

"Моїй дружині та мені доведеться посадити наших дітей та відповісти на питання про природу цих претензій. А також пояснити жорстокість і жадібність людей", - написав Jay Z.

"Я оплакую ще одну втрату невинності. Діти не повинні терпіти таке в своєму юному віці. Несправедливо намагатися зрозуміти ступінь злого наміру, спрямованого на знищення сімей і людського духу", - також підкреслив він.

Jay Z і Бейонсе (фото: facebook.com/JayZ)

Тим часом команда юристів Шона Комбза теж відповіла на оновлену заяву.

"Комбз повністю впевнений у фактах і чесності судового процесу. У суді правда переможе. Містер Комбз ніколи не вчинив сексуального насильства чи торгівлі людьми - чоловіком чи жінкою, дорослим чи неповнолітнім", - підкреслили представники знаменитості.

Diddy, як відомо, наразі перебуває в центрі ув'язнення в Брукліні, штат Нью-Йорк, та очікує на рішення суду, який відбудеться у травні наступного року.

Його заарештували у вересні за звинуваченнями в торгівлі людьми та рекеті. Він відкинув усі звинувачення, проте артисту вже втретє відмовили у звільненні під заставу. Востаннє це сталося в листопаді, після того як прокурори зазначили, що селебриті представляє занадто велику загрозу для жертв у разі звільнення його із в'язниці.

P. Diddy (фото: Getty Images)