Чоловіка Анни Жук, яка загинула в жахливій ДТП, можуть посадити в тюрму

У поліції зазначили, що чоловікові, який був за кермом позашляховика, повідомили про підозру.

"Чоловікові, який перебував за кермом легковика, повідомили про підозру за частиною 2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Санкція - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Наразі слідчі дії тривають", - сказано в повідомленні.

Що відомо про ДТП, у якій загинула Анна Жук

Відома блогерка Аня Жук їхала з Харкова до Києва разом зі своїм чоловіком Володимиром Більовцовим і сином. Близько 8:40 недалеко від села Засулля (Полтавська область) чоловік пішов на великій швидкості на обгін із правого боку дороги, де за межами проїжджої частини стояла вантажівка.

Унаслідок ДТП Анна Жук загинула на місці, її чоловіка, сина і водія фури госпіталізували.

Як виявилося, вони поспішали до столиці на день народження доньки іншої блогерки Стасі Макеєвої. За словами Макеєвої, яка була близькою подругою Жук, святкування було скасовано після трагічної новини.

Учора, 26 січня, у Харкові попрощалися з 39-річною Анною Жук. У неї залишилося троє дітей, наймолодшому з яких скоро виповниться два роки.

Чоловік блогерки Володимир Більовцов уже вийшов на зв'язок після трагедії.



Анна Жук із чоловіком (фото: instagram.com/anet080808_fan)