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Чоловік влаштував самоспалення на очах у дружини: у поліції розповіли про НП під Києвом

Фото: під Києвом госпіталізували постраждалого чоловіка після спроби спалити себе (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Володимир Костирін

Під Києвом 60-річний чоловік спробував звести рахунки із життям шляхом самоспалення, причому прямо на очах у своєї дружини. Потерпілого госпіталізували з важкими опіками, і зараз медики борються за порятунок його життя.

Про подію повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram.

Жахливий випадок стався у неділю, 5 березня, у селищі Красилівка.

За даними правоохоронців, місцевий житель облився бензином, після чого запалив сірник та підніс до себе. Свідком таких дій стала дружина чоловіка.

На місце події прибули поліцейські, пожежники та медики "швидкої допомоги". Постраждалого після спроби скоєння суїциду на кареті невідкладної допомоги у супроводі "копів" доправили до лікарні з сильними опіками.

Чоловіка після спроби суїциду з сильними опіками доправили до лікарні (фото: t.me/andrii_nebytov)

Нєбитов додав, що зараз поліція Київської області з'ясовує всі деталі та обставини жахливого інциденту.

"Закликаю громадян бути уважними до своїх рідних. В разі критичних ситуацій, загрози життю чи здоров’ю одразу повідомляйте до поліції", - додає офіцер.

Потерпілого було госпіталізовано після спроби самогубства (фото: t.me/andrii_nebytov)

Також він опублікував відео госпіталізації 60-річного постраждалого після самопідпалу.

Відео: під Києвом госпіталізували чоловіка, який вилив на себе пальне та запалив сірник

Раніше повідомлялося, що восени 2021-го у Києві чоловік намагався підпалити себе в будівлі Офісу президента, але правоохоронці встигли загасити полум'я та затримали його.

Нагадаємо також, що перед цим під Запоріжжям жінка облила себе бензином та підпалила.

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