Чоловік влаштував самоспалення на очах у дружини: у поліції розповіли про НП під Києвом

Жахливий випадок стався у неділю, 5 березня, у селищі Красилівка.

За даними правоохоронців, місцевий житель облився бензином, після чого запалив сірник та підніс до себе. Свідком таких дій стала дружина чоловіка.

На місце події прибули поліцейські, пожежники та медики "швидкої допомоги". Постраждалого після спроби скоєння суїциду на кареті невідкладної допомоги у супроводі "копів" доправили до лікарні з сильними опіками.

Чоловіка після спроби суїциду з сильними опіками доправили до лікарні (фото: t.me/andrii_nebytov)

Нєбитов додав, що зараз поліція Київської області з'ясовує всі деталі та обставини жахливого інциденту.

"Закликаю громадян бути уважними до своїх рідних. В разі критичних ситуацій, загрози життю чи здоров’ю одразу повідомляйте до поліції", - додає офіцер.

Потерпілого було госпіталізовано після спроби самогубства (фото: t.me/andrii_nebytov)

Також він опублікував відео госпіталізації 60-річного постраждалого після самопідпалу.

Відео: під Києвом госпіталізували чоловіка, який вилив на себе пальне та запалив сірник