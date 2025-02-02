Чоловік-військовий Валентини Хамайко зі сльозами зізнався, про що найбільше шкодує після загибелі сина на фронті

Про що шкодує військовий

Так, коли в Оністрата спитали, про що він шкодує за ці роки повномасштабної війни РФ проти України, офіцер замислився. На мить він замовчав, а потім на його очах почали з'являтися сльози. Він пригадав про свого сина від першого шлюбу - 21-річного Остапа, який загинув на фронті у 2023 році.

За словами військового, якби він міг щось змінити у минулому, то відпустив би сина в ССО, коли той хотів туди піти.

Андрій Оністрат (скріншот)

"Я не хотів його відпускати від себе. Зараз би відпустив, якби жити заново", - зізнався Оністрат.

Тоді захисник та його син служили пліч-о-пліч під Вугледаром. І, як зазначив офіцер, він міг вплинути на те, аби його дитину переводили чи не переводили в інші підрозділи.

"Він мені казав, що написав в усі підрозділи, куди він хотів. І "Кракен" відгукнувся, його запрошували вже "на оглядини". І я цю історію заблокував через стройову, тому що я був керівником підрозділу, тобто ми втратили цей документ", - пояснив Оністрат.

"Паралельно я розмовляв з його мамою і вона мені казала: "Ти ж дивись мені, збережи сина". Я з нею в цей момент проговорював, що я не хочу його відпускати. В мене була тоді така влада, я міг цю історію зупинити", - додав він.



Андрій Оністрат та його син (фото: instagram.com/onistrataa)

За словами військового, він важко переживає втрату сина. Не існує "магічної пігулки", яка б допомогла миттєво відпустити та усвідомити втрату, зазначив чоловік Хамайко.

Нині він ходить на могилу сина, але не дуже часто, приблизно раз на місяць. На кладовищі, зізнався Оністрат, його "накриває", цей стан йому важко проживати.

Загибель сина Оністрата - що відомо

21-річний Остап був оператором відділення ударних БПЛА. Юнак вирішив встати на захист України в перші дні повномасштабної війни. Він пішов до військкомату добровольцем, після чого прийняв присягу ЗСУ й потрапив у розвідбат.

Хлопець воював разом з батьком у складі 68-ї окремої Єгерської бригади. У червні 2023 року Остап загинув. Це сталося під Вугледаром, поблизу Павлівки.