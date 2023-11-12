Чоловік схуд на 40 кілограмів і забув про хвороби завдяки незвичайній дієті: що він їсть

Чому чоловік вирішив худнути

Навесні 2022 року блогер зрозумів, що йому варто терміново щось змінювати. Чоловік страждав від проблем з тиском та серцем, мав надмірну вагу та відчував нестерпний біль у ногах та спині.

Заради того, аби побачити, як зростають його троє дітей, чоловік вирішив худнути. Спочатку він сидів на кето-дієті, але результат йому не сподобався. І тоді блогер дізнався про м'ясоїдну дієту.

Чоловік до схуднення (фото: facebook.com/profile.php?id=100092997622946)

Що їсть чоловік

За словами блогера, він відмовився від усього, крім м'яса та яєць. При цьому він не рахує калорії. Чоловік стверджує, що такий раціон йому подобається.

Чоловік схуд на 40 кілограмів (фото: facebook.com/profile.php?id=100092997622946)

Як м'ясоїдна дієта вплинула на вагу та стан чоловіка

Блогер запевняє, що така дієта йому підійшла. Він нібито скинув майже 40 кілограмів та забув про проблеми зі здоров'ям, які у нього були раніше. За словами чоловіка, у нього покращився тиск, завдяки чому лікар максимально знизив дозування препаратів, які він вживав раніше.

Він також запевняє, що незвичайна дієта позитивно вплинула на рівні тригліцеридів

Чоловік після дієти (фото: facebook.com/profile.php?id=100092997622946)

Варто врахувати, що особистий досвід чоловіка не є прямим прикладом до наслідування. Кожна з дієт має свої особливості та "підводні камені". Якщо ви маєте конкретні проблеми зі здоров'ям, варто консультуватися виключно з лікарем чи ліцензованим дієтологом, які зможуть надати індивідуальні поради та рекомендації щодо вашого харчування та стилю життя.