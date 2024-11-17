"Все як ти хотіла": чоловік Руслани Писанки показав могилу коханої (фото)

Ігор Ісаков, чоловік ведучої Руслани Писанки, яка померла два роки тому, показав, як провів день її народження. 17 листопада артистці могло б виповнитися 59 років, але їй назавжди 56.
Як нині виглядає могила Писанки і що Ісаков сказав про свою кохану, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на його Facebook.
В день народження ведучої її обранець вирушив на Берковецьке кладовище. Там покоїться прах Писанки після перепоховання.
На могилу коханої Ісаков приніс квітку - пуансетію. Ймовірно, ця рослина подобалася Писанці, адже на це натякнув її чоловік. Він ніжно привітав її з днем народження й зазначив, що не забув про неї.
"З Днем народження моя найрідніша.. Все, як ти любиш. Пам'ятаю й ціную кожну мить з тобою", - написав Ісаков.
Могила Руслани Писанки (фото: facebook.com/ Ігор Ісаков)
Допис чоловіка Писанки розчулив мережу. Коментатори пишуть:
Писанка та її чоловік (фото: instagram.com/pisankaruslana)
Нагадаємо, ведучої не стало 19 липня 2022 року. Писанка померла в Німеччині, вона лікувалася від онкології, але хвороба виявилася сильнішою.
Потім чоловік зірки привіз прах коханої в України. Спочатку він був у крипті Свято-Преображенського собору. Але потім Ісаков перепоховав прах Писанки. Друг та колега ведучої Єгор Гордєєв розповідав, чому так сталося.
"Руся тепер вдома. Разом з батьком, мамою, братом і родичами. Ми перепоховали Русю. Вона у крипті, як на сцені. Час зійти й спокійно піти далі. Час зійти зі сцени інколи приходить, коли тебе вже нема. Інколи не приходить ніколи, але так легше", - пояснював він.
До слова, раніше стало відомо, де поховали В'ячеслава Узелкова.
Окрім цього, нещодавно чоловік Писанки зізнався, як він живе після смерті коханої.