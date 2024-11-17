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"Все як ти хотіла": чоловік Руслани Писанки показав могилу коханої (фото)

Неділя 17 листопада 2024 21:42
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"Все як ти хотіла": чоловік Руслани Писанки показав могилу коханої (фото) Руслана Писанка померла 19 липня 2022 року (фото: facebook.com/ Ігор Ісаков)
Автор: Поліна Іваненко

Ігор Ісаков, чоловік ведучої Руслани Писанки, яка померла два роки тому, показав, як провів день її народження. 17 листопада артистці могло б виповнитися 59 років, але їй назавжди 56.

Як нині виглядає могила Писанки і що Ісаков сказав про свою кохану, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на його Facebook.

Чоловік покійної Писанки щемливо висловився про дружину

В день народження ведучої її обранець вирушив на Берковецьке кладовище. Там покоїться прах Писанки після перепоховання.

На могилу коханої Ісаков приніс квітку - пуансетію. Ймовірно, ця рослина подобалася Писанці, адже на це натякнув її чоловік. Він ніжно привітав її з днем народження й зазначив, що не забув про неї.

"З Днем народження моя найрідніша.. Все, як ти любиш. Пам'ятаю й ціную кожну мить з тобою", - написав Ісаков.

&quot;Все як ти хотіла&quot;: чоловік Руслани Писанки показав могилу коханої (фото)

Могила Руслани Писанки (фото: facebook.com/ Ігор Ісаков)

Реакція мережі

Допис чоловіка Писанки розчулив мережу. Коментатори пишуть:

  • "Сумуємо, памʼятаємо, любимо. Руся - з нами в наших яскравих спогадах"
  • "Світла пам’ять, наша Зіронька!"
  • "Руся незабутня!.. Сумуємо і любимо, обіймаю"
  • "Руся, ти назавжди в наших серцях!"
  • "Мої щирі співчуття. Русі Царство небесне. Вічна пам'ять".

&quot;Тепер вдома&quot;: чоловік Руслани Писанки перепоховав її прах

Писанка та її чоловік (фото: instagram.com/pisankaruslana)

Чому перепоховали Писанку

Нагадаємо, ведучої не стало 19 липня 2022 року. Писанка померла в Німеччині, вона лікувалася від онкології, але хвороба виявилася сильнішою.

Потім чоловік зірки привіз прах коханої в України. Спочатку він був у крипті Свято-Преображенського собору. Але потім Ісаков перепоховав прах Писанки. Друг та колега ведучої Єгор Гордєєв розповідав, чому так сталося.

"Руся тепер вдома. Разом з батьком, мамою, братом і родичами. Ми перепоховали Русю. Вона у крипті, як на сцені. Час зійти й спокійно піти далі. Час зійти зі сцени інколи приходить, коли тебе вже нема. Інколи не приходить ніколи, але так легше", - пояснював він.

До слова, раніше стало відомо, де поховали В'ячеслава Узелкова.

Окрім цього, нещодавно чоловік Писанки зізнався, як він живе після смерті коханої.

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