Чоловік прикрасив татуюваннями 95% тіла та витртив на це сотні тисяч доларів. Дивіться, як він виглядає

Татуювання займає багато часу та тягне великі суми грошей. І Ремі, щасливий чоловік та батько, знає це дуже добре. Вартість його бодіарту вже перевалила 115 тисяч фунтів стерлінгів (близько 150 тисяч доларів).

Протягом багатьох років канадець присвячує багато часу своєму татуюванню на все тіло, і він ще дуже далеко від завершення - "полотно насичене настільки, наскільки ви думаєте. Уява змінює все".

Ось так Ремі виглядав у 2007 році (фото: instagram.com/ephemeral remy)

Ремі регулярно викладає фото на сторінках своїх соцмереж та показує, що змінилося у його картині за рік або два роки. Він позначає, що вносить ще багато змін і оновлює вже існуючий малюнок.

Як змінювалась картина на тілі Ремі (фото: instagram.com/ephemeral remy)

Загалом він зробив татуювання на деяких ділянках понад 30 разів. Основний сюжет його картини - на торсі.

Це публікація його життя, в якій задокументовано його подорож. Крім того, він зафарбував чорнилом майже все своє тіло, від рук і ніг до внутрішньої частини попи. Недоторканим лишився лише невеликий клаптик його обличчя.

Підтримкою для Ремі стала його дружина, з якою він у шлюбі з 2018 року. А ще син-підліток, який пишається таким цікавим батьком.

Усе своє життя Ремі присвятив татуюванню, дружині та сину (instagram.com/ephemeral remy)