Чоловік Полякової приліг на пишні груди відомої режисерки: "Олю, твій Вадюсічка під нашою опікою"

Чоловік Полякової показався у компанії іншої під час концерту дружини

26 жовтня відбувся концерт Олі Полякової у Києві. Шоу відвідало багато знаменитостей, а також чоловік співачки.

Оля Полякова з чоловіком (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Про це стало відомо після опублікованого пікантного ролику режисерки Олени Вінярської, на якому вона прихиляє голову коханого виконавиці до свого напівоголеного бюсту.

"Дорога Оля, поки ти на репетиції свого концерту, твій чоловік у повній безпеці. Олічка, Вадюсічка під нашою опікою", - звернулася Олена до Полякової.

Сам бізнесмен наголошує на тому, що його дружина дозволяє йому таке робити.

Зазначимо, що Оля Полякова вийшла заміж за українського бізнесмена Вадима Буряковського 11 вересня 2004 року. У подружжя є двоє спільних дітей - 18-річна Марія та 11-річна Аліса.

Оля Полякова з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/polyakovamusic)