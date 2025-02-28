Чоловік так обурився довгою рекламою в кінотеатрі, що подав до суду: яким було рішення

Що так розлютило глядача?

31-річний юрист Абхішек М.Р. з міста Бангалор в Індії був обурений довгою рекламою у кінотеатрі. І що найнеприємніше, йому довелося скасувати два важливих робочих дзвінка через те, що закінчення сеансу відбулося значно пізніше запланованого.

Він подав до суду на мережу PVR INOX і вказав, що його час було витрачено даремно, а сам він зазнав "психічної агонії" внаслідок 25-хвилинної реклами перед показом фільму "Сем Бахадур".

За матеріалами справи відомо, що Абхішек купив три квитки на перегляд військової драми вдень 26 грудня. Розклад у мультиплексі PVR у Бангалорі передбачав, що фільм, який триває 2 години 25 хвилин, мав розпочатися о 16:05 і закінчитися о 18:30.

Однак глядачі втратили майже півгодини на перегляд трейлера, реклами, інших наповнювачів і відповідно, фільм закінчився майже о 19:00. За словами позивача, це призвело до того, що він зіткнувся зі "збитками, які неможливо обчислити в грошових термінах".

За словами Абхішека, у нього був запланований робочий дзвінок на 18:30, але він змушений був його пропустити. Під час сеансу він нарахував 2 оголошення для громадськості й 17 рекламних роликів - до початку фільму.

Він стверджував, що це "нечесна торгова практика" і подав на мережу кінотеатрів до суду з вимогою відшкодувати збитки у розмірі 50 000 рупій (575 доларів). І додатково - на компенсацію за "психічні страждання" у розмірі ще 5 000 рупій (близько 60) і ще на 10 000 рупій (близько 115 доларів) для покриття судових втрат.

Яким був вирок?

"У нову еру час вважається грошима, і час кожного дуже дорогоцінний. А 25-30 хвилин - це значна кількість часу, щоб сидіти без діла в кінотеатрі та дивитися непотрібну рекламу. Люди з щільним графіком не мають часу на таке марнування", - зазначили у комісії зі споживчих спорів.

Вони винесли рішення на користь Абхішека та зобов'язали мережу виплатити йому 20 000 рупій (230 доларів) відшкодування збитків і ще 8000 (92 долари) на витрати суду.

Компанію також зобов'язали сплатити ще 100 000 рупій (1148 доларів) до Consumer Welfire Fund, який націлений на захист споживачів.

Варто зазначити, що представники мережі кінотеатрів на суді пробували захищатися, що за законом вони мають транслювати 10 хвилин суспільних оголошень перед фільмами. Однак чомусь більшість роликів виявилися рекламними.

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