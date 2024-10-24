Чоловік, якого оголосили мертвим, прокинувся на столі лікарів під час трансплантації органів

36-річний Ентоні Томас "Ті Джей" зі штату Кентуккі опинився у баптистській лікарні в Річмонді після передозування наркотиками. Лікарі не змогли його врятувати й за якийсь час його оголосили мертвим, бо сталася зупинка серця і мозок помер.

Ті Джей був відключений від апарату життєзабезпечення та підготовлений для пожертвування органів - відповідно до його бажання.

Сестра Ті Джея Донна Рорер була поруч з братом до його смерті та після. Разом з іншими членами сім'ї вона пригадує, як брат розплющив очі та дивився на них дорогою до моргу. Але працівники лікарні сказали, що це був звичайний рефлекс.

Але донор подав ознаки життя вже після клінічного тесту для оцінки придатності серця для трансплантації.

"Донор прокинувся того ранку під час процедури катетеризації серця. І він колотнувся по столу", - розповіла фахівець зі збереження органів у KODA Ніколетта Мартін.

Згодом він показав більш перебільшені рухи на операційному столі та почав "помітно плакати". Це злякало медичний персонал. У хаотичній та емоційно сповненій реакції на ситуацію хірурги відмовилися продовжувати процедуру, навіть коли KODA нібито попросила іншого лікаря для подальшого спостереження.

"Хірург, який займався трансплантацією сказав, що не буде брати у цьому участь та не хоче мати з цим нічого спільного. Це було дуже хаотично. Всі були дуже приголомшені та засмучені", - розповіла спеціаліст зі збереження органів у лікарні Наташа Міллер.

Зараз Ті Джей залишається живим та перебуває під опікою сестри. У нього чимало проблем зі здоров'ям, зокрема проблеми з мовленням, пам'яттю та рухами.

Справа Ті Джея розслідується Федеральним управлінням ресурсів і служб охорони здоров'я. А у KODA закликають передивитися протоколи.

"Якщо стан пацієнта покращується або у нього не відбувається зупинка серця протягом встановленого періоду часу для донорства, родині повідомляється, що донорство не може відбутися, і пацієнт лишається під наглядом лікарів", - сказано у звіті організації.

Визначення ймовірності того, що пацієнт зможе деякою мірою відновити свідомість у майбутньому, значною мірою залежить від відповідності переліку критеріїв, що стосується стану мозку, який збалансовує певність з різними іншими потребами та проблемами.

Встановлення надто суворих критеріїв означає, що пацієнти, які мають надзвичайно малі шанси на одужання, можуть зайняти ресурси - чи то лікарняні ліжка, апарати штучної вентиляції легенів чи навіть органи - які можуть допомогти іншому пацієнту вижити.