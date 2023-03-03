UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шахрай "сколотив" статок на зниклих безвісти військових ЗСУ: деталі цинічної афери

Мешканця Кривого Рогу затримали за кредити на зниклих військових (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Чоловіка з Кривого Рогу підозрюють в оформленні кредитів на безвісти зниклих військовослужбовців. За попередніми даними, таким шляхом він міг отримати суму у 2 000 000 гривень!

Про це повідомляють на сторінці Київської обласної прокуратури у Facebook.

Деталі кримінальної справи

За даними слідства, мешканець Кривого Рогу здобув особисті дані зниклого безвісти військовослужбовця ЗСУ. Чоловік використав електронно-обчислювальну техніку та дублікат сім-картки, щоб оформити на ім’я військового кредит.

Після цього він перерахував кошти на свої особисті рахунки, а також зняв певну суму готівкою. Як повідомляють правоохоронці, зловмисник витрачав гроші на власні потреби.

Аналогічним способом він заволодів даними ще 20 військових і просто повторив вище описані дії. Загальна сума кредиту склала понад 2 000 000 гривень!

Яке покарання загрожує звинуваченому

Зловмиснику вже оголосили про підозру за фактами шахрайства та незаконного поводження з боєприпасами. Наразі правоохоронці його затримали, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, у помешканні звинуваченого провели обшук. За його результатами, вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти мобільних операторів зв'язку, банківські картки та грошові кошти, а також гранату.

До того ж правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до злочинної діяльності, а також особи потерпілих.

Світлини з місця обшуків (фото: Київська обласна прокуратура)

Раніше ми розповідали про псевдоволонтера із Запоріжжя, який обманув дружину бійця на 1 000 доларів.

Читайте також про мешканця Кривого Рогу, який створив унікальний дрон для знищення окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Рігшахраїпропал украинец