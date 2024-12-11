Чоловік Бейонсе після звинувачень у зґвалтуванні зробив заяву: чого вимагає репер

Обранця Бейонсе, репера Jay-Z нещодавно звинуватили у зґвалтуванні 13-річної дитини. Тепер він вийшов на зв'язок та озвучив свої вимоги щодо ситуації, у якій опинився.

Що каже Jay-Z

Зокрема, виконавець попросив розкрити особу позивачки або ж припинити справу, у якій, до слова, фігурує і скандальний Diddy.

Позов про зґвалтування подала жінка, яка назвала себе Джейн Доу. Такий юридичний термін в Америці говорить про те, що вона хоче залишатися анонімною. За словами позивачки, у 2000 році, коли їй було 13, її нібито зґвалтував Jay-Z разом із Шоном "Diddy" Комбзом. У позові йдеться, що це сталося після церемонії вручення нагород MTV Music Awards.

Обидва артисти заперечують усі звинувачення.

Jay Z (фото: facebook.com/JayZ)

Адвокат Jay-Z, Алекс Спіро, заявив про те. що "рішення подати позов під ім'ям Джейн Доу несумісне зі справжніми зусиллями з'ясувати правдивість чи неправдивість звинувачень, а є спробою домогтися швидкого та здирницького врегулювання справи".

Його представник підреслив, що музикант з усією повагою прагне або зняти звинувачення, або розкрити особу позивачки.

"Тут не йдеться про правосуддя, справедливість і правила, які регулюють федеральне судочинство, коли позивачка чи її адвокат кривдять добре ім'я відповідача, завдаючи максимальної шкоди зв'язкам із громадськістю, основний факт особистості позивачки - залишається повністю прихованим", - прокоментував ситуацію адвокат зірки.

Jay Z і Бейонсе (фото: facebook.com/JayZ)

Ця реакція є вже не першою. У минулому Jay-Z також коментував звинувачення на свою адресу. Зокрема, тоді музикант заявляв, що подібний скандал - нібито це спроба шантажу та спосіб змусити його домовлятися, проте він не має наміру цього робити.

"Це матиме протилежний ефект. Це змусить мене викрити вас у шахрайстві, яким ви займаєтесь дуже публічно. Тому я не дам вам ні одного пенні. Ці звинувачення настільки огидні за своєю природою, що я прошу вас подати кримінальну скаргу, а не цивільну. Той, хто зробить такий злочин проти неповнолітнього, має бути ув'язненим, чи не так? І непередбачувані дії заслуговували б на справжнє правосуддя, якби це було правдою", - йшлося в одній із заяв репера.

Більше того, після скандалу Jay-Z і його зіркова обраниця вже виходили в люди. Вони з'явилися разом на одному заході, зробивши вигляд, ніби нічого й не сталося.