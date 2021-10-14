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Чмерковский рассказал, почему его родители переехали в США

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Четверг 14 октября 2021 19:24
Чмерковский рассказал, почему его родители переехали в США Фото: Макс Чмерковский (instagram.com/maksimc)
Автор: Роман Мирончук

Макс Чмерковский, хореограф и чемпион мира по латиноамериканским танцам, который также сейчас является судьей "Танцев со звездами", признался, что его родители переехали в США из-за проблем у отца.

Об этом он рассказал в программе "Слава+".

"Он абсолютно интеллигентный еврейский мальчик, но жизнь была такая, что нужно было чем-то заниматься, он пробивной. Ему нравится строить свое какое-то дело. А я так понимаю, что в то время к тебе могли подойти и сказать: "Ты сильно пробивной?" Мне кажется, вот он нарвался так, и мы в какой-то момент должны были уехать", - сказал Чмерковский.

Также еще была вторая причина, почему семья танцора переехала в США в 90-ых годах. Отца Чмерковского поставили на военный учет, и это было очень тяжело для мамы.

Женщина помнила все ужасы войны в Афганистане, ведь ее брат был там. Она не хотела, чтобы муж шел в армию.

По приезду в США родители Чмерковского сразу же начали много работать. Отец, несмотря на наличие двух красных дипломов, устроился на работу в две пиццерии. Мама делала в салоне педикюр и маникюр.

Чмерковский рассказал, почему его родители переехали в США (видео: YouTube)

Напомним, Макс Чмерковский рассказал, что после проекта "Холостяк", в одном из ночных клубов Киева его ударили по лицу.

Ранее Чмерковский пришел в восторг от Лавры и удивил странной мечтой.

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