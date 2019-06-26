Читайте этикетки правильно: Комаровский предупредил об опасности в шампунях

Доктор Евгений Комаровский (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Комаровский объяснил, какие моющие средства покупать нельзя

Доктор Комаровский рассказал, какой компонент делает моющие средства, такие как шампунь, пены и гели для умывания, жидкое мыло и гели для интимной гигиены опасными. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Комаровский объяснил, что в косметике есть один компонент, который считается опасным – это SLS (sodium lauryl/laureth sulfate). Это группа поверхностно-активных веществ, обладающих сильными очищающими, пенообразующими свойствами, очень агрессивные компоненты. Содержатся в 97% моющей косметики.

Он назвал самые опасные компоненты:

sodium lauryl/laureth sulfate,

ammonium lauryl sulfate,

sodium dodecyl sulfate,

magnesium laureth sulfate.

Также Комаровский объяснил, что натриевые соли лаурилсульфокислоты - это дешевые, опасные и едкие компоненты. Они могут негативно и агрессивно воздействовать на кожу и на здоровье в целом.

Опасный компонент SLS входит в состав: пенок и гелей для умывания, средство для снятия макияжа, шампуни, жидкое мыло, гели для душа, пенки для ванной, зубные пасты, средства для интимной гигиены.

Применение средств с этим компонентом может быть очень опасным: ⠀

SLS очищает окислением поверхности. Этот процесс может раздражать кожу, вызывать зуд, шелушения, покраснения, аллергии и при долгом применении — кожные заболевания. ⠀

SLS может способствовать иссушению волос, образованию сухих, ломких и секущихся кончиков, может способствовать выпадению волос и образованию перхоти, а также заболеваний кожи.

Доктор Комаровский порекомендовал внимательно читать состав средств и по возможности выбирать косметику без этих компонентов. Кроме того, он посоветовал обращать внимание на срок годности, так как в косметике со сроком годности больше года содержится больше агрессивных компонентов.

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