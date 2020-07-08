Чиновница из Сум утонула в реке Ворскла: всплыли неожиданные детали трагедии

В Сумах при странных обстоятельствах утонула в реке 30-летняя чиновница Карина Козупица. Она поехала с друзьями на реку Ворскла и там нырнула с аквалангом, но к сожалению, не смогла всплыть. Очевидцы говорят, что закончился кислород в баллоне.

Местные жители очень удивляются, почему дайверы выбирают эту реку, там илистое дно и ничего не видно. Это связывают с тем, что сейчас возможности туризма для украинцев не такие большие.

Карина Козупица отдыхала на выходных со своей семьей на базе отдыха депо "Смородина" в селе Климентово Ахтырского района. Потом она решила погрузиться под воду и заняться дайвингом.

Погибшая Карина Козупица (фото: Instagram/Карина Козупица)

"На этот раз тут появились мужчины, которые занимались дайвингом, были с аквалангами, ныряли в реку. Первый раз их тут вижу. Эта девушка приехала с компанией. И то ли кто-то из водолазов был знакомый, то ли она просто к ним подошла, и они предложили ей попробовать нырнуть, точно не скажу. Два парня с аквалангами поплыли с ней. И вроде бы у нее в баллоне закончился кислород, она испугалась и начала тонуть. Один из дайверов пытался ее вытащить, но оба утонули", - рассказал OBOZREVATEL сотрудник базы.

Местные жители не знают точной причины смерти молодой чиновницы.

"Говорят, что она запуталась в водорослях или сетке, поэтому и утонула. Мы впервые слышим, что на Ворскле кто-то ныряет. Водолазы, которые чистят дно, бывают. А вот дайвингом на реке никто не занимается. Зато на байдарках постоянно плавают. Это уже стало бизнесом, привозят туристов, сплавляют вниз по реке, там забирают и увозят", – рассказал один из местных жителей.

Знакомые Карины уверены, что кто-то из дайверов был знаком с ней, так бы она не нырнула. Ее вспоминают как добрую и улыбчивую девушку, она отличалась порядочностью. В последнее время работала юристом в Сумском областном совете.

Как мы ранее писали, в Сумах при странных обстоятельствах погибла 30-летняя Карина Козупица.