Чиновник-живодер протащил собаку за авто: новые подробности

В Хмельницкой области местный чиновник привязал собаку к автомобилю цепью и волочил животное полтора километра по дороге. Сейас врачам удалось спасти несчастного пса и восстановить ему пальцы на лапках. Раны на теле животного тоже заживают, но пока медленно. Об этом сообщается на странице организации защиты животных "Спаси жизнь" в Facebook.

"Собаку ежедневно привозят в больницу кинологи. Барсика полюбил весь отдел кинологической службы при Нацполиции. Пальчики удалось спасти, а раны заживают не так быстро. Но труднее всего заживает рана на его сердце", - сказано в сообщении.

Барсик постепенно выздоравливает (фото: facebook.com/groups/rescuelife)

Напомним, что инцидент произошел в селе Кузьмин Красиловского района. Живодером оказался директор Государственного архива Хмельницкой области Владимир Байдич. Мужчина мотивировал свой поступок тем, что собака укусила его мать, и он решил отомстить.

Собаку удалось спасти благодаря военнослужащему, который ехал по этой же дороге и увидел авто, за которым волочилось животное. Мужчина догнал чиновника, остановил его и вызвал полицию. Собаку отвезли в Красиловскую ветеринарную лечебницу.

Теперь чиновнику живодеру "светит" срок за жестокое обращение с животными. Его могут лишить свободы от 3 до 8 лет.